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Saiba os campeões e quem sobe e quem desce no Carnaval de Vitória

Apuração das notas dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória foi nesta quarta-feira (7) e consagrou a MUG como bicampeã do Grupo Especial

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 20:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 fev 2024 às 20:59
Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
Desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Depois de conferir a beleza dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória de sexta (2) a domingo (4), nesta quarta-feira (7) foi dia de conhecer as notas dos jurados e as campeãs da folia. A Gazeta transmitiu ao vivo a apuração direto do Sambão do Povo.
No Grupo Especial, que desfilou no sábado (4), a Mocidade Unida da Glória (MUG) conquistou o bicampeonato, com 179,60 pontos. A escola da Glória, em Vila Velha, teve enredo sobre a aquarela de Homero Massena, apresentando um desfile inspirado na cor e na poesia do artista. Para comemorar o título, os integrantes da escola fizeram festa na quadra da escola, na Glória
O Pega no Samba, que tinha subido para o Grupo Especial após vencer o Grupo A em 2023, acabou ficando na última colocação nos desfiles de 2024, com 175,20 pontos. Dessa forma, volta a desfilar no Grupo A, na sexta-feira, em 2025.  A agremiação apresentou o enredo "Pérolas do Deserto", uma viagem aos Emirados Árabes Unidos.

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No lugar do Pega do Samba, quem volta para o Grupo Especial em 2025 é a Imperatriz do ForteA escola da comunidade do Romão e Forte São João, em Vitória, conquistou 179 pontos e se sagrou campeã do Grupo A, voltando à elite do Carnaval no próximo ano. A escola levou para a avenida o enredo “Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz” para a avenida, contando um pouco da história de suas comunidades e conduzindo o desfile pelo olhar de uma criança.
Em último lugar no Grupo A, a Barreiros carimbou o passaporte para desfilar no Grupo B em 2025. A escola conquistou 175,70 pontos e vai se apresentar no domingo no próximo ano. Neste ano a escola de São Cristóvão, em Vitória, apresentou na avenida um enredo de releitura da homenagem feita a Guarapari há 15 anos, com nome "Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari".

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No Grupo B, a escola vitoriosa foi a Rosas de Ouro, com 178,70 pontos e vai se apresentar no Grupo A no ano que vem. A escola da Serra foi a segunda escola a desfilar no domingo (4) a apresentou na avenida um enredo sobre a preservação do meio ambiente, cultura e tradição.

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Confira todas as notas e colocação final 

GRUPO ESPECIAL
  1. Mocidade Unida da Glória (MUG): 179,60
  2. Independente de Boa Vista: 179,20
  3. Unidos da Piedade: 178,70
  4. Chegou o que faltava: 178,10
  5. Unidos de Jucutuquara: 177,40 
  6. Novo Império: 177
  7. Pega no Samba: 175,20 (Desce para o Grupo A)
GRUPO A
  1. Imperatriz do Forte: 179 (Sobe para o Grupo Especial)
  2. Mocidade da Praia: 177,70
  3. Andaraí: 177,60
  4. São Torquato: 177,20
  5. Independente de Eucalipto: 176,70
  6. Império de Fátima: 175,80
  7. Barreiros: 175,70 (Desce para o Grupo B)
GRUPO B
  1. Rosas de Ouro: 178,70 (Sobe para o Grupo A)
  2. Tradição Serrana: 177,20
  3. União Jovem de Itacibá: 176,80
  4. Chega Mais: 175,80
  5. Mocidade Serrana: 172,50

Confira a festa das campeãs

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Comemoração da Imperatriz do Forte

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