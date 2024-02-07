Saiba os campeões e quem sobe e quem desce no Carnaval de Vitória

Depois de conferir a beleza dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória de sexta (2) a domingo (4), nesta quarta-feira (7) foi dia de conhecer as notas dos jurados e as campeãs da folia. A Gazeta transmitiu ao vivo a apuração direto do Sambão do Povo.
No Grupo Especial, que desfilou no sábado (4), a Mocidade Unida da Glória (MUG) conquistou o bicampeonato, com 179,60 pontos. A escola da Glória, em Vila Velha, teve enredo sobre a aquarela de Homero Massena, apresentando um desfile inspirado na cor e na poesia do artista. Para comemorar o título, os integrantes da escola fizeram festa na quadra da escola, na Glória.
O Pega no Samba, que tinha subido para o Grupo Especial após vencer o Grupo A em 2023, acabou ficando na última colocação nos desfiles de 2024, com 175,20 pontos. Dessa forma, volta a desfilar no Grupo A, na sexta-feira, em 2025. A agremiação apresentou o enredo "Pérolas do Deserto", uma viagem aos Emirados Árabes Unidos.
No lugar do Pega do Samba, quem volta para o Grupo Especial em 2025 é a Imperatriz do Forte. A escola da comunidade do Romão e Forte São João, em Vitória, conquistou 179 pontos e se sagrou campeã do Grupo A, voltando à elite do Carnaval no próximo ano. A escola levou para a avenida o enredo “Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz” para a avenida, contando um pouco da história de suas comunidades e conduzindo o desfile pelo olhar de uma criança.
Em último lugar no Grupo A, a Barreiros carimbou o passaporte para desfilar no Grupo B em 2025. A escola conquistou 175,70 pontos e vai se apresentar no domingo no próximo ano. Neste ano a escola de São Cristóvão, em Vitória, apresentou na avenida um enredo de releitura da homenagem feita a Guarapari há 15 anos, com nome "Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari".
No Grupo B, a escola vitoriosa foi a Rosas de Ouro, com 178,70 pontos e vai se apresentar no Grupo A no ano que vem. A escola da Serra foi a segunda escola a desfilar no domingo (4) a apresentou na avenida um enredo sobre a preservação do meio ambiente, cultura e tradição.
Confira todas as notas e colocação final
GRUPO ESPECIAL
- Mocidade Unida da Glória (MUG): 179,60
- Independente de Boa Vista: 179,20
- Unidos da Piedade: 178,70
- Chegou o que faltava: 178,10
- Unidos de Jucutuquara: 177,40
- Novo Império: 177
- Pega no Samba: 175,20 (Desce para o Grupo A)
GRUPO A
- Imperatriz do Forte: 179 (Sobe para o Grupo Especial)
- Mocidade da Praia: 177,70
- Andaraí: 177,60
- São Torquato: 177,20
- Independente de Eucalipto: 176,70
- Império de Fátima: 175,80
- Barreiros: 175,70 (Desce para o Grupo B)
GRUPO B
- Rosas de Ouro: 178,70 (Sobe para o Grupo A)
- Tradição Serrana: 177,20
- União Jovem de Itacibá: 176,80
- Chega Mais: 175,80
- Mocidade Serrana: 172,50