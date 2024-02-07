É a glória! MUG faz a festa do bi no Carnaval de Vitória; veja fotos

Comemoração do bicampeonato da MUG, na quadra da escola de samba, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A comunidade da Glória e componentes da escola foram se reunindo na quadra, pouco a pouco, ao som do samba que homenageou o artista Homero Massena que, embora fosse mineiro, teve grande relevância no cenário capixaba. A animação e alegria são evidentes na comemoração.

A recepcionista Mara Ingrid Almeida Pereira, 31 anos, estava tão entusiasmada que, para ela, o campeonato foi a melhor coisa que aconteceu. "Ano que vem tem mais", aposta.

Esse é também o sentimento do montador de móveis Marcio Sales, de 42 anos. Quando não está na rotina de trabalho, é na bateria da agremiação que ocupa parte do seu tempo. "Estou muito feliz que a MUG é bicampeã. É a melhor sensação do mundo. Foram dias de muita luta. Ano que vem vamos ser tricampeões, pode escrever."

Para a montadora Maria Gorete, de 46 anos, o segredo do sucesso da escola é a união. "A MUG é uma família. Está sempre todo mundo junto para fazer uma festa linda e ganhar o carnaval", ressalta. Confira alguns registros da comemoração na quadra da escola:

Comunidade da Glória comemora bicampeonato da MUG