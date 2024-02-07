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Bicampeã!

É a glória! MUG faz a festa do bi no Carnaval de Vitória; veja fotos

Comunidade da escola de Vila Velha foi para a quadra comemorar mais um título, logo após a divulgação do resultado oficial

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 20:50

Vitor Jubini

Vitor Jubini

Publicado em 

07 fev 2024 às 20:50
MUG é bicampeã do Carnaval de Vitória; comemoração na quadra da escola de samba na Glória, em Vila Velha
Comemoração do bicampeonato da MUG, na quadra da escola de samba, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Sem hora para acabar, a festa da Mocidade Unida da Glória (MUG) saiu do Sambão do Povo, onde foi realizada a apuração que deu o bicampeonato à agremiação no Carnaval de Vitória, e tomou conta da quadra de ensaios da escola de Vila Velha, na noite desta quarta-feira (7).
A comunidade da Glória e componentes da escola foram se reunindo na quadra, pouco a pouco, ao som do samba que homenageou o artista Homero Massena que, embora fosse mineiro, teve grande relevância no cenário capixaba. A animação e alegria são evidentes na comemoração.
A recepcionista Mara Ingrid Almeida Pereira, 31 anos, estava tão entusiasmada que, para ela, o campeonato foi a melhor coisa que aconteceu. "Ano que vem tem mais", aposta.
Esse é também o sentimento do montador de móveis Marcio Sales, de 42 anos. Quando não está na rotina de trabalho, é na bateria da agremiação que ocupa parte do seu tempo. "Estou muito feliz que a MUG é bicampeã. É a melhor sensação do mundo. Foram dias de muita luta. Ano que vem vamos ser tricampeões, pode escrever."

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Para a montadora Maria Gorete, de 46 anos, o segredo do sucesso da escola é a união. "A MUG é uma família. Está sempre todo mundo junto para fazer uma festa linda e ganhar o carnaval", ressalta. Confira alguns registros da comemoração na quadra da escola:

Comunidade da Glória comemora bicampeonato da MUG

Com o enredo "Massena: um olhar em aquarela", a MUG conquistou o título com 179,60 pontos, ficando 0,4 ponto à frente da segunda colocada, a Boa Vista. Em terceiro lugar ficou a Piedade. Quem ficou por último e vai desfilar no Grupo A em 2025 foi o Pega no Samba.

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