Você sabe quem é o homem que aparece no Brasão da Polícia Militar?

Cada estado brasileiro tem um brasão próprio para a Polícia Militar local. E, no Espírito Santo, a figura que mais chama atenção é de um homem de cabelos compridos. Ela representa Tiradentes, grande personagem da Inconfidência Mineira que é também o patrono das polícias militares do Brasil.
Além do Tiradentes, os elementos da Polícia Militar do Espírito Santo são águia, corda, escudo português. Eles possuem origem no distintivo desenvolvido em 1969.
A águia, um dos elementos principais do distintivo, tem sua origem da arquitetura do Palácio Anchieta. O escudo português da PMES representa proteção, zelo pela população capixaba. A águia representa o zelo, a vigília, olhando de cima, sempre atenta para as situações que venham requerer sua atuação.
Tiradentes, representado no distintivo, é o patrono das polícias Militares do Brasil, e da nação brasileira. Exemplo de luta contra a desigualdade e liberdade.
As cores têm os seguintes significados:
Amarelo: representa a nobreza da atividade desenvolvida, proteção ao cidadão
Azul: representa justiça, serenidade no agir
Branco: representa a paz
Vermelho: representa a vida
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