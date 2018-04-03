Você sabe quem é o homem que aparece no Brasão da Polícia Militar?

Cada estado brasileiro tem um brasão próprio para a Polícia Militar local. E, no Espírito Santo, a figura que mais chama atenção é de um homem de cabelos compridos. Ela representa Tiradentes, grande personagem da Inconfidência Mineira que é também o patrono das polícias militares do Brasil.

BRASÃO DA POLÍCIA MILITAR Crédito: Reprodução Internet

Além do Tiradentes, os elementos da Polícia Militar do Espírito Santo são águia, corda, escudo português. Eles possuem origem no distintivo desenvolvido em 1969.

A águia, um dos elementos principais do distintivo, tem sua origem da arquitetura do Palácio Anchieta. O escudo português da PMES representa proteção, zelo pela população capixaba. A águia representa o zelo, a vigília, olhando de cima, sempre atenta para as situações que venham requerer sua atuação.

Tiradentes, representado no distintivo, é o patrono das polícias Militares do Brasil, e da nação brasileira. Exemplo de luta contra a desigualdade e liberdade.

As cores têm os seguintes significados:

Amarelo: representa a nobreza da atividade desenvolvida, proteção ao cidadão

Azul: representa justiça, serenidade no agir

Branco: representa a paz

Vermelho: representa a vida