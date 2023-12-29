História e curiosidades do ES: as 10 capixapédias mais lidas em 2023

A seção Capixapédia de A Gazeta traz curiosidades sobre o Espírito Santo, fatos históricos, tenta desvendar mistérios e trata de assuntos genuinamente capixabas. E nessa esfera especial que só a Capixapédia tem, são publicadas reportagens de assuntos diversos. Em meio a tanta variedade, dez publicações foram as queridinhas dos leitores em 2023 — tem até reportagem mais antiga entre as 10 mais acessadas neste ano. Veja a lista abaixo, e, se alguma te interessar, é só clicar no link para ver a versão completa de cada história.
01
Como enchente em Colatina criou a maior rota de tráfico de drogas do Sudeste
Uma enchente em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, em 1979, deixou 74 mortos e muitos desabrigados. Além disso, foi o estopim para o surgimento da "Conexão Sudeste", rota que movimentava mensalmente mais de uma tonelada de cocaína.
02
Café do Jacu: a história da bebida feita a partir das fezes de ave no ES
Uma xícara de café feito a partir das fezes de uma ave? Sim. O chamado "Café do Jacu", é produzido com grãos que passaram por todo o processo digestivo da ave típica da Mata Atlântica, a Penelope obscura, popularmente conhecida como Jacuaçu
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Os significados dos ditados populares usados por capixabas
Os ditados populares variam de acordo com o desenvolvimento da humanidade e assim são chamados por sempre estarem "na boca do povo". Há aqueles usados apenas regionalmente, mas muitos outros são conhecidos em todo o Brasil.
04
Uma fazenda dentro de Vitória com vista para o mar e o Convento da Penha
O Parque Estadual da Fonte Grande, uma área de 218 hectares na Capital do Espírito Santo, coberto por remanescentes da Mata Atlântica guarda algumas histórias. Uma delas é a da Fazenda Boa Vista, local de moradia e de plantação.
05
Caso Itiberê: 23 anos do crime brutal que chocou o Espírito Santo
Há mais de duas décadas, os irmãos Marcos Rodrigues, de 9 anos, e Gabriela Colnago, de 7 anos, foram concretados na parede pelo próprio pai, o comerciante Marcos Itiberê Rodrigues de Castro. Um crime que chocou o Espírito Santo.
06
Terminal do Transcol em Vitória? Sim, já existiu e por muito tempo
Parece que não, mas é verdade. Já existiu um Terminal do Sistema Transcol em Vitória. O Terminal Dom Bosco foi inaugurado nos anos 1980 e desativado em agosto de 2009 por conta da inauguração dos terminais de São Torquato e Jardim América.
07
Argolões do Penedo são marcas de batalha histórica na Baía de Vitória
O Morro do Penedo, em Vila Velha, é um dos mais belos cartões-postais do Espírito Santo. Por volta de 1590, peças chumbadas na pedra foram base para correntes que impediam a entrada de barcos piratas; no mais icônico embate, elas levaram à derrota da 'Batalha de Cavendish'.
08
Monstro da Barra do Jucu: aparição real ou história de pescador?
Em 1984, entre a Barra do Jucu, em Vila Velha, e Jacaraípe, na Serra, dez pescadores afirmaram terem avistado uma criatura e viveram momentos de tensão no mar. Um dos pescadores descreveu o monstro gigante com cabeça de cavalo.
09
Quem são as mulheres que formaram a primeira turma feminina da PM no ES
Em junho de 1983, a Polícia Militar do Espírito Santo abriu inscrições para o curso de sargento feminino da corporação, algo inédito no Estado. A primeira turma formada por mulheres ficou conhecida como "As Pioneiras".
10
De "torre que faz chover" a capital secreta: 5 curiosidades sobre Cachoeiro
Maior município do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é conhecida pelas rochas ornamentais, foi o primeiro do Estado a ter energia elétrica e tem música famosa como hino.