História e curiosidades do ES: as 10 capixapédias mais lidas em 2023

A Gazeta separou as publicações mais lidas em 2023, e vai um spoiler: tem reportagens antigas entre as mais acessadas neste ano

A seção Capixapédia de A Gazeta traz curiosidades sobre o Espírito Santo, fatos históricos, tenta desvendar mistérios e trata de assuntos genuinamente capixabas. E nessa esfera especial que só a Capixapédia tem, são publicadas reportagens de assuntos diversos. Em meio a tanta variedade, dez publicações foram as queridinhas dos leitores em 2023 — tem até reportagem mais antiga entre as 10 mais acessadas neste ano. Veja a lista abaixo, e, se alguma te interessar, é só clicar no link para ver a versão completa de cada história.