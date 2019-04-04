Zema e Vale assinam acordo para ressarcir gastos por tragédia em Minas

Zema e diretores da Vale assinam acordo para ressarcir gastos por tragédia em Brumadinho Crédito: Reuters/Adriano Machado/Direitos Reservados

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) assinou nesta quarta-feira (03) documento para a Vale ressarcir os custos públicos causados pela tragédia de Brumadinho . O acordo também foi assinado por representantes das forças de segurança pública e pela diretoria da Vale.

Segundo o protocolo, a mineradora se compromete a fazer doação de recursos e equipamentos ao estado.

Serão doadas 38 viaturas e dez caminhonetes para a Polícia Militar de Minais Gerais e R$ 5 milhões para a Defesa Civil do estado.

Além disso, a empresa vai prestar auxílio para os municípios afetados diretamente pela tragédia, por meio de doações com o valor a ser definido. As cidades que serão atendidas são Barão de Cocais, Belo Vale, Congonhas, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Rio Acima, São Gonçalo do Rio Abaixo e Sarzedo, além de Brumadinho.