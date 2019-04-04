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Brumadinho

Zema e Vale assinam acordo para ressarcir gastos por tragédia em Minas

Segundo o protocolo, a mineradora se compromete a fazer doação de recursos e equipamentos ao estado

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 22:08

Publicado em 

03 abr 2019 às 22:08
Zema e diretores da Vale assinam acordo para ressarcir gastos por tragédia em Brumadinho Crédito: Reuters/Adriano Machado/Direitos Reservados
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) assinou nesta quarta-feira (03) documento para a Vale ressarcir os custos públicos causados pela tragédia de Brumadinho. O acordo também foi assinado por representantes das forças de segurança pública e pela diretoria da Vale.
Segundo o protocolo, a mineradora se compromete a fazer doação de recursos e equipamentos ao estado.
Serão doadas 38 viaturas e dez caminhonetes para a Polícia Militar de Minais Gerais e R$ 5 milhões para a Defesa Civil do estado.
Além disso, a empresa vai prestar auxílio para os municípios afetados diretamente pela tragédia, por meio de doações com o valor a ser definido. As cidades que serão atendidas são Barão de Cocais, Belo Vale, Congonhas, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Rio Acima, São Gonçalo do Rio Abaixo e Sarzedo, além de Brumadinho.
O governador afirmou que a prioridade é ajudar famílias e ressarcir os custos da tragédia. "Não podemos deixar de agir exemplarmente na esfera administrativa. Por isso, nossa prioridade máxima é assegurar que as famílias afetadas sejam amparadas e que os custos do governo estadual e os prejuízos financeiros dos municípios atingidos sejam ressarcidos", comentou Zema.

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