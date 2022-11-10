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Barrado

YouTube proíbe canal de Flávio Bolsonaro de fazer novos posts por 7 dias

Suspensão ocorreu após o senador publicar vídeo que viola normas relacionadas a conteúdos perigosos ou nocivos envolvendo menores de 18 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 16:38

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 16:38

Caíque Alencar
SÃO PAULO, SP - O YouTube proibiu o senador Flávio Bolsonaro (PL) de fazer novas publicações de vídeos em seu canal pelo período de uma semana.
Segundo a plataforma, a suspensão temporária foi aplicada após o parlamentar publicar um vídeo que viola normas relacionadas a conteúdos perigosos ou nocivos envolvendo menores de 18 anos.
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal
Vídeo postado por Flávio Bolsonaro foi removido  Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado
O UOL apurou que o vídeo em questão é de uma mulher que oferece cigarro a uma criança. Ainda de acordo com a plataforma, o vídeo foi removido.
Esse tipo de punição está previsto nas diretrizes de comunidade do YouTube. O bloqueio temporário dos canais é feito como um primeiro aviso de que o usuário violou as normas da plataforma.

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Depois de sete dias, o canal volta a ter todas as suas funções normalmente, mas permanece por 90 dias com uma sinalização de que foi punido.
Se o dono do canal volta a praticar novas violações nesses 90 dias, ele fica proibido de fazer novas publicações, desta vez, pelo período de duas semanas. No terceiro aviso, o usuário tem o canal removido permanentemente.
A reportagem entrou em contato com o senador, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto.

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