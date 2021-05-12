Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Wajngarten afirma que carta da Pfizer ficou pelo menos dois meses sem resposta
CPI da Covid

Wajngarten afirma que carta da Pfizer ficou pelo menos dois meses sem resposta

Ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro disse ainda que a proposta inicial da empresa abordava inicialmente "irrisórias" 500 mil doses de vacinas

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 13:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2021 às 13:57
Ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten presta depoimento à CPI da Covid
Ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten presta depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Em depoimento à CPI da Covid, o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten afirmou que uma carta enviada pela empresa Pfizer permaneceu dois meses sem resposta do governo federal.
Wajngarten afirmou que a carta foi enviada no dia 12 de setembro de 2020. O ex-secretário afirmou que não houve resposta até 9 de novembro do mesmo ano.
A carta teria sido enviada ao presidente Jair Bolsonaro, ao seu gabinete, ao ministro Paulo Guedes (Economia) e ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Wajngarten então respondeu a carta em novembro e disse ter recebido no mesmo dia um telefonema do então presidente da Pfizer, Carlos Murillo.
O ex-secretário afirmou que entrou nas discussões a respeito da aquisição de vacinas, a pedido do dono de um veículo de comunicação. No entanto, posteriormente, Wajngarten afirmou que nunca participou das discussões.
Wajngarten afirmou que a proposta inicial da empresa abordava inicialmente "irrisórias" 500 mil doses de vacinas.

Veja Também

É falso tuíte afirmando que Pazuello viajou para os EUA com passaporte diplomático

Depoimento de presidente da Anvisa na CPI da Covid constrange Planalto

Randolfe pede que TCU investigue churrasco de Bolsonaro no Dia das Mães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados