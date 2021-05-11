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Gastos do presidente

Randolfe pede que TCU investigue churrasco de Bolsonaro no Dia das Mães

Na representação encaminhada, o senador cita a possibilidade de má-utilização do dinheiro público, o que configuraria patrimonialismo

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2021 às 19:25
Churrasqueiro leva picanhas com embalagem personalizada para churrasco do presidente Jair Bolsonaro
Churrasqueiro leva picanhas com embalagem personalizada para churrasco do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O senador e vice-presidente da CPI da Covid Randolfe Rodrigues (Rede-AP) fez uma representação junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) pedindo que sejam investigados os gastos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com o churrasco realizado no Palácio da Alvorada no Dia das Mães.
O presidente recebeu um grupo de amigos no Alvorada no último domingo (9). Imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de outros participantes.
Em uma das fotos, parte do grupo, entre eles Michelle e a filha do casal presidencial, Laura, aparece na área da churrasqueira do Alvorada. Na imagem, os presentes não mantêm distanciamento nem usam máscara de proteção facial.
De acordo com o blog Cozinha Bruta, do jornalista Marcos Nogueira e hospedado no site da Folha de S.Paulo, a festividade contou com a picanha Mito, de gado da raça wagyu, que sai por R$ 1.799,99 o quilo. Uma peça tem em média 350 g e custa cerca de R$ 600.
"A população brasileira não merece esse escárnio por parte do presidente da República com aqueles que passam fome. Precisamos seguir o primado republicado e a empatia democrática", afirma o senador Randolfe Rodrigues.
Na representação encaminhada ao TCU, o parlamentar cita a possibilidade de má-utilização do dinheiro público, o que configuraria patrimonialismo por parte daqueles que deveriam prezar pelo interesse comum.
"Se pagasse com seu dinheiro pessoal, inexistiriam problemas do ponto de vista jurídico, embora ainda fosse possível argumentar a existência de tênues linhas de afronta à moralidade abstrata: afinal, o presidente comer carne caríssima enquanto boa parte da população nacional passa fome demonstra uma terrível falta de sensibilidade e empatia", diz o ofício.
O senador pede o ressarcimento à União dos valores gastos com o churrasco e que o Bolsonaro seja condenado a pagar multa no valor de 500 cestas básicas, caso sejam identificadas irregularidades.
No Dia das Mães, antes de receber o grupo na residência oficial, o presidente realizou um passeio de motocicleta por Brasília. Ele mobilizou centenas de motoqueiros, o que provocou aglomeração de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
Ao final do passeio, Bolsonaro cumprimentou apoiadores ao lado da entrada da residência oficial, contrariando mais uma vez recomendações sanitárias para a contenção da Covid-19, que já matou mais de 420 mil brasileiros.

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