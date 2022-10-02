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Voto no exterior

Votação para presidente é encerrada em 69 países

Mais de 697 mil brasileiros estão aptos a votar pelo mundo inteiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 16:59

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 16:59

A votação foi encerrada em 69 países, segundo balanço divulgado pelo TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) às 15h. A corte é responsável pela organização das eleições brasileiras no exterior.
Urnas eletrônicas que apresentam problemas estão sendo substituídas
No exterior, eleitores podem votar somente para presidente da República. Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Segundo o TRE-DF, há registro de filas nas cidades de Paris (França), Lisboa (Portugal), Porto (Portugal) e Dublin (Irlanda). O tribunal afirmou que as filas foram provocadas pelo grande número de eleitores nos locais.
Mais de 697 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior. Fora do país, os eleitores podem votar apenas para presidente da República.

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