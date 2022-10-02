Votação para presidente é encerrada em 69 países

A votação foi encerrada em 69 países, segundo balanço divulgado pelo TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) às 15h. A corte é responsável pela organização das eleições brasileiras no exterior.
Segundo o TRE-DF, há registro de filas nas cidades de Paris (França), Lisboa (Portugal), Porto (Portugal) e Dublin (Irlanda). O tribunal afirmou que as filas foram provocadas pelo grande número de eleitores nos locais.
Mais de 697 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior. Fora do país, os eleitores podem votar apenas para presidente da República.