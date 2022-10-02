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Eleições 2022

Lula recebe 72,9% dos votos na Nova Zelândia, 1° país a concluir votação

Na Nova Zelândia, primeiro país a concluir a votação, a vitória foi de Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL) teve 15,7% dos votos válidos e Ciro Gomes (PTB),  5,1%

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 09:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2022 às 09:31
Lula vence na Nova Zelândia com 72,9% dos votos válidos Crédito: Redes sociais
Na Nova Zelândia, primeiro país a concluir a votação, a vitória na disputa presidencial foi de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 329 votos, o equivalente a 72,9% dos votos válidos sem considerar os votos em branco e nulos. Jair Bolsonaro (PL) obteve 71 votos, ou 15,7% dos votos válidos. 
Em terceiro apareceu Ciro Gomes (PDT), que somou 23 votos, ou 5,1% dos votos válidos. Já Simone Tebet (MDB) teve oito votos, 1,8% dos votos válidos e ficou atrás do candidato do Novo, Felipe D'ávila, com 11 votos (2,4% dos válidos). Padre Kelmon (PTB) teve três votos. 
Conforme informações do jornal O Globo, os dados foram extraídos dos boletins de urna afixados na parte externa da embaixada, como ocorre em qualquer outra seção eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)  a consolidação dos votos após a votação ser encerrada no Brasil, mas integrantes da comunidade brasileira na Nova Zelândia tiraram fotos dos boletins e divulgaram nas redes sociais. 

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