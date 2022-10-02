Lula recebe 72,9% dos votos na Nova Zelândia, 1° país a concluir votação

Conforme informações do jornal O Globo, os dados foram extraídos dos boletins de urna afixados na parte externa da embaixada, como ocorre em qualquer outra seção eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a consolidação dos votos após a votação ser encerrada no Brasil, mas integrantes da comunidade brasileira na Nova Zelândia tiraram fotos dos boletins e divulgaram nas redes sociais.