Guerino Zanon vota em Linhares: "Muito confiante"

Candidato do PSD para o governo do Espírito Santo, Guerino Zanon votou nas primeiras horas deste domingo (2) no município de Linhares, Região Norte do Estado. Acompanhado da família na Emef Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte, ele afirmou estar confiante e animado com a campanha deste ano.
"Estou muito confiante, festa da democracia. Muito animado com tudo que aconteceu durante a campanha. Tivemos oportunidade de debater com a sociedade, com os outros candidatos o que conquistamos, o que precisamos avançar no Estado. Muito satisfeito com que ouvi nas ruas, com as sugestões dadas e o carinho da população", afirmou.
Após a votação, Guerino viaja para sua cidade natal, Rio Bananal, no Norte do Estado, onde encontrará parentes e amigos. Depois, ele retorna para Linhares para aguardar a apuração dos votos.
Guerino Zanon é formado em Física pela Ufes. Professor, é sócio-fundador da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Linhares. Na área pública, foi secretário de Estado, prefeito de Linhares por cinco mandatos e deputado estadual por outros dois, ocupando a presidência da Assembleia Legislativa de 2007 a 2008. Aos 66 anos, é casado, pai de três filhos e avô de dois netos.