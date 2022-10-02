Eleições 2022

Guerino Zanon vota em Linhares: "Muito confiante"

Candidato ao governo do Espírito Santo votou na Emef Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte; ele também declarou estar satisfeito com o "carinho da população"
Isaac Ribeiro

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 09:01

Candidato do PSD para o governo do Espírito Santo, Guerino Zanon votou nas primeiras horas deste domingo (2) no município de Linhares, Região Norte do Estado. Acompanhado da família na Emef Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte, ele afirmou estar confiante e animado com a campanha deste ano.
"Estou muito confiante, festa da democracia. Muito animado com tudo que aconteceu durante a campanha. Tivemos oportunidade de debater com a sociedade, com os outros candidatos o que conquistamos, o que precisamos avançar no Estado. Muito satisfeito com que ouvi nas ruas, com as sugestões dadas e o carinho da população", afirmou. 
Candidato ao governo do Estado Guerino Zanon (PSD) vota em Linhares, Norte do Espírito Santo Crédito: Isaac Ribeiro
Após a votação, Guerino viaja para sua cidade natal, Rio Bananal, no Norte do Estado, onde encontrará parentes e amigos. Depois, ele retorna para Linhares para aguardar a apuração dos votos.
Guerino Zanon é formado em Física pela Ufes. Professor, é sócio-fundador da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Linhares. Na área pública, foi secretário de Estado, prefeito de Linhares por cinco mandatos e deputado estadual por outros dois, ocupando a presidência da Assembleia Legislativa de 2007 a 2008. Aos 66 anos, é casado, pai de três filhos e avô de dois netos.

