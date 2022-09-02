Vídeo que mostra Bolsonaro à frente na pesquisa Ipec do dia 15 de agosto de 2022 é falso

A informação verdadeira é que o levantamento apontou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da disputa, com 44%. Bolsonaro foi o segundo, com 32% Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo divulgado no TikTok com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo, mostra a apresentadora Renata Vasconcellos narrando o resultado de uma pesquisa eleitoral divulgada pelo Ipec. Na montagem veiculada, o candidato à presidência Jair Bolsonaro aparece na liderança com 44% das intenções de voto, enquanto Lula tem 32%. A publicação foi apagada.

Onde foi publicado: TikTok

Conclusão do Comprova: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, não registrou 44% das intenções de voto na primeira rodada da pesquisa Ipec, instituto criado por ex-executivos do Ibope, que teve os resultados divulgados no Jornal Nacional no dia 15 de agosto. O levantamento mostrou, na verdade, o contrário: o ex-presidente Lula na liderança da disputa, com 44%. Bolsonaro aparece em seguida, com 32%.

Um vídeo, em que a narração da jornalista Renata Vasconcellos e o gráfico apresentado no noticiário foram manipulados, mostra os porcentuais dos candidatos invertidos (Bolsonaro com 44% e Lula com 32%), com o objetivo de induzir o internauta a acreditar que Bolsonaro estava à frente na disputa de acordo com a pesquisa, o que não é verdade.

O conteúdo da publicação também foi desmentido em notas encaminhadas ao Comprova pelo Ipec e pela TV Globo.

Para o Comprova, falso é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: A peça verificada foi postada no TikTok, onde teve 2,5 milhões de visualizações; 80,5 mil curtidas; 3.315 comentários e 35,8 mil compartilhamentos, até o dia 29 de agosto de 2022. Depois disso, foi apagada.

O que diz o autor da publicação: Não foi possível entrar em contato com o autor da publicação, já que o TikTok só permite a troca de mensagens entre perfis que se seguem mutuamente. A equipe não encontrou páginas do autor em outras redes sociais.

Como verificamos: Para checar a veracidade do conteúdo publicado no TikTok sobre a pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec de 12 a 14 de agosto, foram buscadas palavras-chave no Google a respeito do levantamento (Ipec, Jair Bolsonaro, Lula, 44%, 32%, pesquisa de 12 a 14 de agosto, Jornal Nacional).

O Comprova também entrou em contato com as assessorias de imprensa do Ipec e da TV Globo. As duas empresas afirmaram que o conteúdo é falso. A equipe também tentou, sem sucesso, contato com o responsável por postar o vídeo no TikTok.

Por último, foram checadas as pesquisas eleitorais reunidas pelo agregador de notícias do Poder360 , no qual não consta nenhum levantamento no período indicado com resultados semelhantes ao do post modificado. O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também foi consultado.

Pesquisa mostrou Lula na liderança da disputa

O vídeo aqui verificado teve áudio e imagem manipulados e mente ao afirmar que Bolsonaro registrou 44% das intenções de voto na primeira rodada da pesquisa Ipec.

No início do vídeo verdadeiro, publicado pelo Jornal Nacional no Twitter , Renata diz: “O Ipec divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL.” A apresentadora continua: “O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades. Essa pesquisa compreende o período entre as convenções partidárias e o prazo de registro oficial das candidaturas que se encerrou hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos”.

Em seguida, os dados são mostrados em gráfico com a narração de Renata: “Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44%. Com a margem de erro tem de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%. Com a margem de erro tem de 30% a 34%.”

O vídeo manipulado começa com a primeira frase do vídeo original: “O Ipec divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais.” Em seguida, foram inseridos o áudio e a imagem com alteração, apresentando a informação errada de que Bolsonaro registrou 44% das intenções de voto. Ou seja, a peça de desinformação também omitiu fala da apresentadora sobre a liderança de Lula na disputa e os detalhes sobre a metodologia e margem de erro da pesquisa.

Gráfico com informações verdadeiras sobre a primeira rodada da pesquisa Ipec para presidência da República, divulgado pelo Jornal Nacional no dia 15 de agosto. Fonte: TV Globo Crédito: Divulgação/Comprova

O gráfico mostrado na peça de desinformação mantém os índices dos demais candidatos. Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%; Simone Tebet (MDB), com 2% e Vera Lúcia (PSTU), com 1%, conforme o resultado oficial da pesquisa. Outra alteração visual é a adição de um recurso gráfico que imita a imagem de uma bateria carregada sobrepondo a coluna de Bolsonaro.

A pesquisa original do Ipec, que é referenciada no conteúdo modificado no TikTok, está registrada no TSE com o número BR-03980/2022 . O levantamento entrevistou 2.000 eleitores, de modo presencial, em 130 municípios das 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de agosto de 2022. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa em questão foi contratada pela emissora de TV Rede Globo.

Ipec e Globo confirmam que conteúdo é falso

Em nota, a assessoria de comunicação do Ipec informou que “é falso o vídeo que circula em redes sociais e grupos de WhatsApp onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 44% das intenções de voto e o ex-presidente Lula, do PT, com 32%, segundo dados do Ipec e com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo”.

Além disso, o Ipec informou que está denunciando o vídeo ao Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições do TSE e ao Ministério Público Eleitoral (MPE) “para que adotem as medidas cabíveis”.

Ao Comprova, a TV Globo também disse que o conteúdo é falso. “A pesquisa, divulgada dia 15, mostra exatamente o contrário: o ex-presidente Lula lidera a disputa, com 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 32%”, informou nota encaminhada pela assessoria de imprensa da emissora. O texto também destaca a denúncia feita pelo Ipec ao TSE e ao MPE.

Outra forma de verificação de pesquisas eleitorais para presidente realizadas pelo Ipec no período de 12 a 14 de agosto, como divulgado no vídeo do TikTok, é o agregador de pesquisas do jornal digital Poder360. A plataforma reúne levantamentos e estudos com números de intenção de voto para Presidência da República, governos estaduais e Senado.

A ferramenta é atualizada diariamente pela equipe de jornalistas do veículo. Nas datas indicadas, não consta nenhuma pesquisa eleitoral, a nível nacional, em que Bolsonaro aparece em primeiro lugar na disputa. A maior porcentagem indicada por pesquisa oficial de intenção de voto para presidente na semana do intervalo indicado é de 37%. Contudo, consta, no agregador, pesquisas anteriores a esse período em que Bolsonaro ocupou a liderança nos levantamentos, principalmente antes de Lula ser considerado elegível por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2021.

TSE disponibiliza lista de pesquisas registradas

O TSE disponibiliza, em seu site, uma aba para a consulta de pesquisas eleitorais registradas no Brasil . De acordo com a lei eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, entidades e empresas que realizam trabalhos que envolvem pesquisas de opinião pública sobre intenção de voto devem realizar um registro prévio junto à Justiça Eleitoral. A regra prevê que o cadastro precisa ocorrer até cinco dias antes da divulgação de cada pesquisa.

O registro da pesquisa no TSE deve ser acompanhado de uma série de informações, entre as quais: quem contratou a pesquisa, valores gastos, origem dos recursos, metodologia e período de realização, plano amostral e ponderações sobre sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado; bem como intervalo de confiança e margem de erro. Também devem constar na documentação itens como o questionário completo da pesquisa.

Embora não seja possível ver o resultado das pesquisas registradas no próprio site do TSE, essa é uma ferramenta importante para o eleitor acompanhar os levantamentos que, de fato, foram contratados e registrados. As informações são públicas e ficam acessíveis no portal do órgão , que salienta não realizar controle prévio sobre o resultado das pesquisas ou cuidar de suas respectivas divulgações.

A empresa que fez a pesquisa apresenta-se como Inteligência em Pesquisa e Consultoria. O Ipec é um empreendimento com fins de lucro, como várias empresas que fazem pesquisas eleitorais no Brasil. O empreendimento é comandado por executivos ligados ao antigo Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 24 de janeiro de 2021 depois de 79 anos de atuação. A ex-CEO do Ibope, a estatística Márcia Cavallari, ocupa o mesmo cargo hoje no Ipec.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas vinculadas ao governo federal e as eleições presidenciais. O vídeo aqui verificado induz a uma conclusão falsa, a partir da adulteração de números apontados em uma pesquisa de intenção de voto.

É frequente que as pesquisas sejam alvo de peças de desinformação, sobretudo com a proximidade de eleições. Conteúdos desse tipo podem influenciar na decisão de eleitores brasileiros, que vão às urnas no próximo dia 2 de outubro para escolher presidente, senadores, governadores e deputados. Os eleitores devem escolher seus candidatos baseando-se em informações verdadeiras.