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Descontração

Vídeo: ministra Cármen Lúcia dança e canta samba ao lado de Alcione

As duas participaram do seminário 'Elas por Elas', promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 00:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 00:34
Cármen Lúcia canta e dança ao lado da cantora Alcione Crédito: Reprodução/Instagram
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, provou nesta segunda-feira (20) que tem samba no pé. A ministra aparece em um vídeo, divulgado pela cantora Alcione, dançando e cantando o clássico "Não deixe o samba morrer".
Cármen Lúcia e Alcione participaram do seminário "Elas por Elas", promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no prédio do STF, em Brasília. O evento tinha como objetivo debater o papel da mulher no poder estatal e na sociedade.
Além das duas, também participaram do evento a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a advogada-geral da União, Grace Barbosa, a presidente da rede Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, e a presidente da Rede Sarah de Hospitais, Lucia Braga.
Nas imagens, Alcione estimula a presidente do STF a cantar com um grito de "vai, Cármen Lúcia" e ainda brinca no final: "Tô desempregada". "Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis", publicou a cantora em uma de suas redes sociais.
 

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