Vídeo: ministra Cármen Lúcia dança e canta samba ao lado de Alcione

Cármen Lúcia canta e dança ao lado da cantora Alcione Crédito: Reprodução/Instagram

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, provou nesta segunda-feira (20) que tem samba no pé. A ministra aparece em um vídeo, divulgado pela cantora Alcione, dançando e cantando o clássico "Não deixe o samba morrer".

Cármen Lúcia e Alcione participaram do seminário "Elas por Elas", promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no prédio do STF, em Brasília. O evento tinha como objetivo debater o papel da mulher no poder estatal e na sociedade.

Além das duas, também participaram do evento a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a advogada-geral da União, Grace Barbosa, a presidente da rede Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, e a presidente da Rede Sarah de Hospitais, Lucia Braga.

Nas imagens, Alcione estimula a presidente do STF a cantar com um grito de "vai, Cármen Lúcia" e ainda brinca no final: "Tô desempregada". "Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis", publicou a cantora em uma de suas redes sociais.