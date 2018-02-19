Vídeo ensinando população negra a agir durante intervenção viraliza

A iniciativa partiu dos três amigos que participam do vídeo e teve como inspiração uma imagem, com teor semelhante, postada na manhã de sexta-feira pelo ator Rodrigo França em sua rede social Crédito: Reprodução/YouTube

Um vídeo contendo dicas sobre como a população negra das comunidades do Rio deve agir durante a intervenção na segurança pública do Rio viralizou na internet neste fim de semana e, em pouco mais de 24 horas, foi visualizado por mais de 900 mil pessoas e compartilhado por outras 32 mil. Nas imagens, que têm duração de três minutos e vinte e cinco segundos, o repórter do FaveladaRocinha.com, Edu Carvalho e os youtubers Spartakus Santiago e AD Junior ensinam, por exemplo, como se portar numa blitz ou numa abordagem feita por policiais ou agentes das Forças Armadas.

 É triste ter esse vídeo, pensar esse vídeo, publicar esse vídeo. Mas é altamente necessário porque a gente sabe bem que a partir do momento que começa a intervenção militar quem irá sofrer as consequências no final da história, principalmente dentro das favelas. É o que a gente sempre fala quando tem incursão policial ou militar nas favelas: quem sofre é o preto, pobre e favelado. Isso sem sombra de dúvida e não é vitimismo  afirma Edu Carvalho.

A iniciativa partiu dos três amigos que participam do vídeo e teve como inspiração uma imagem, com teor semelhante, postada na manhã de sexta-feira pelo ator Rodrigo França em sua rede social. Segundo Edu, no mesmo dia eles acharam que valeria a pena fazer a gravação, ampliando as dicas que já haviam sido mostradas anteriormente. O vídeo intitulado Intervenção do Rio: dicas para sobreviver a uma abordagem indevida foi postado inicialmente na página do facebook do youtuber Spartakus Santiago e logo viralizou.

Entre as recomendações está evitar sair de casa em altas horas. Infelizmente à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo, alerta o vídeo. Em caso de sair de casa, pede que a pessoa não esqueça de levar documentos, priorizando a carteira de identidade e a de trabalho, além do celular com a bateria carregada. É com ele que você consegue fazer não só ligações mas as gravações e também consegue compartilhar com seus amigos e familiares sua localização, orienta.

O vídeo ensina também como fazer a gravação de modo que o registro sirva para provar suposto abuso de poder. Algumas sugestões podem parecer curiosas, mas possuem precedentes. Uma delas é para, em locais públicos, evitar o uso de furadeira e guarda chuvas longos, que à distância podem ser confundidos com uma arma.Em 2010, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, o fiscal de supermercados Hélio Ribeiro, de 46 anos, instalava um toldo no terraço de sua casa. Ele segurava uma furadeira e foi confundido com um traficante armado e morto com um tiro de fuzil por um cabo do Bope. Segundo a família da vítima, o disparo foi feito de uma vila de casas vizinha ao apartamento de Hélio. Dois anos depois, o cabo Leonardo Albarello foi absolvido.

Em outro trecho, a dica é nunca levar pinho sol ou água sanitária dentro da mochila ou da bolsa. O ex-morador de rua Rafael Braga Vieira foi preso durante as manifestações de 2013, portando uma garrafa do desinfetante e outra contendo água sanitária, e acabou condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. Os materiais, segundo a acusação, poderiam ser usados para a fabricação de coquetéis molotov.

As reações ao conteúdo do vídeo não foram unânimes. As recomendações do grupo foram alvos de mensagens de apoio e também de críticas. Enquanto essa realidade não mudar, façam barulho, meninos! Se isso não mexe com a sociedade, vamos incomodar até mexer, compartilhando já!! postou Mirian Colonna. Parece ridículo,vitimismo ou coisa de país em guerra civil, mas é realidade,é Brasil e infelizmente não serve só para o Rio de Janeiro, mas para todos nós brasileiros,até porque nós negros somos a maioria dessa população. Obrigado rapazes, infelizmente são necessárias, ainda bem que vocês esta aí ,obrigado e parabéns, escreveu André Renato.

Eu fui assaltado 8 vezes no Rio de Janeiro e todos os assaltantes eram NEGROS, e nunca publiquei nada responsabilizando negros por isto, pois entendo que não foi um problema étnico, pq cor não define caráter, este vídeo só serve para disseminar o ÓDIO na sociedade carioca/fluminense. Faça um direcionado ao cidadão de bem independente de sua etnia, opinou Paulo Lopes. Por causa de vídeos como esses que o país está do jeito que está. Desacato de autoridade também é crime, o que 99% das pessoas que aparecem em vídeos gravados sendo retratados como 'vítimas' aparentam se esquecer. Se todo mundo tivesse o mesmo respeito e cortesia com figuras de autoridade como deviam, garanto que boa parte dos casos nem sequer existiriam, reagiu Pedro Paulo.

Em resposta às pessoas que consideram as dicas do vídeo vitimismo das pessoas negras, Edu Carvalho respondeu que, embora direcionado a esse público, elas também atendem a mulheres, homossexuais e transexuais. As recomendações têm endereço certo com ou sem intervenção, mas é um vídeo em que transexuais, gays, lésbicas e todo mundo se vê ali representados, porque abuso da polícia e do Exército é inerente a qualquer ser humano agora na cidade do Rio de Janeiro.