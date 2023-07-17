'Vi o navio e decidi entrar', diz nigeriano que viajou 14 dias no leme

Quatro nigerianos foram encontrados e resgatados por agentes da Polícia Federal, em um navio petroleiro na costa do Espírito Santo, no começo da última semana. O grupo viajou de Lagos, maior cidade da Nigéria, até o Brasil na área da casa do leme, que direciona a embarcação. A viagem durou 14 dias. As imagens do momento em que foram encontrados impressionam.
"Onde nós estávamos era muito perigoso e arriscado. Todo mundo estava com muito medo. Nós temos sorte de estar bem", disse ao Fantástico, da TV Globo, um dos imigrantes resgatados pela PF, o soldador Roman Ebimene, de 35 anos. O programa exibiu uma entrevista com ele neste domingo (16).
Roman disse ao Fantástico que não tem mais pai — a mãe é viúva — e que possui três irmãos. "Eles dependem de mim. Sou o filho mais velho e não tenho emprego no país", disse.
"Orava a Deus e pedia uma oportunidade de viajar. Vi o navio e decidi entrar, tudo para dar um futuro melhor para a minha família e para mim"
A Polícia Federal informou que o resgate ocorreu na manhã da última segunda-feira, 10, após a corporação ser acionada para ir a bordo de um navio "onde clandestinos teriam sido localizados pelos tripulantes da embarcação". O navio partiu de Lagos, na Nigéria, no dia 27 de junho.
Ainda segundo o Fantástico, os quatro imigrantes subiram na embarcação achando que iam para a Europa — eles se surpreenderam ao saber que haviam chegado no Brasil. Dois deles vão voltar para a Nigéria, em viagem paga pela seguradora do navio. Roman e outro imigrante, que pediu refúgio, devem ser acolhidos em um abrigo em São Paulo.