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Da África ao ES

'Vi o navio e decidi entrar', diz nigeriano que viajou 14 dias no leme

Grupo viajou de Lagos ao Brasil e acabou encontrado por agentes da Polícia Federal no Espírito Santo após pedir ajuda. "Temos sorte de estar bem", diz estrangeiro, que pedirá refúgio

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 08:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2023 às 08:16
Quatro nigerianos foram encontrados e resgatados por agentes da Polícia Federal, em um navio petroleiro na costa do Espírito Santo, no começo da última semana. O grupo viajou de Lagos, maior cidade da Nigéria, até o Brasil na área da casa do leme, que direciona a embarcação. A viagem durou 14 dias. As imagens do momento em que foram encontrados impressionam.
"Onde nós estávamos era muito perigoso e arriscado. Todo mundo estava com muito medo. Nós temos sorte de estar bem", disse ao Fantástico, da TV Globo, um dos imigrantes resgatados pela PF, o soldador Roman Ebimene, de 35 anos. O programa exibiu uma entrevista com ele neste domingo (16).
Roman disse ao Fantástico que não tem mais pai — a mãe é viúva — e que possui três irmãos. "Eles dependem de mim. Sou o filho mais velho e não tenho emprego no país", disse.
"Orava a Deus e pedia uma oportunidade de viajar. Vi o navio e decidi entrar, tudo para dar um futuro melhor para a minha família e para mim"
Roman Ebimene - Soldador, um dos imigrantes resgatados
A Polícia Federal informou que o resgate ocorreu na manhã da última segunda-feira, 10, após a corporação ser acionada para ir a bordo de um navio "onde clandestinos teriam sido localizados pelos tripulantes da embarcação". O navio partiu de Lagos, na Nigéria, no dia 27 de junho.
Ainda segundo o Fantástico, os quatro imigrantes subiram na embarcação achando que iam para a Europa — eles se surpreenderam ao saber que haviam chegado no Brasil. Dois deles vão voltar para a Nigéria, em viagem paga pela seguradora do navio. Roman e outro imigrante, que pediu refúgio, devem ser acolhidos em um abrigo em São Paulo.

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