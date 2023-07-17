'Vi o navio e decidi entrar', diz nigeriano que viajou 14 dias no leme

Roman disse ao Fantástico que não tem mais pai — a mãe é viúva — e que possui três irmãos. "Eles dependem de mim. Sou o filho mais velho e não tenho emprego no país", disse.

"Orava a Deus e pedia uma oportunidade de viajar. Vi o navio e decidi entrar, tudo para dar um futuro melhor para a minha família e para mim"

Ainda segundo o Fantástico, os quatro imigrantes subiram na embarcação achando que iam para a Europa — eles se surpreenderam ao saber que haviam chegado no Brasil. Dois deles vão voltar para a Nigéria, em viagem paga pela seguradora do navio. Roman e outro imigrante, que pediu refúgio, devem ser acolhidos em um abrigo em São Paulo.