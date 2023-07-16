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São Paulo

Funcionária morre atropelada por caminhão no aeroporto de Congonhas

Mulher de 54 anos foi atingida por caminhão-tanque e não resistiu aos ferimentos

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 16:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2023 às 16:11
Enisete Fátima Gabriel morreu atropelada por caminhão no Aeroporto de Congonhas, em SP
Enisete Fátima Gabriel morreu atropelada por caminhão no Aeroporto de Congonhas, em SP Crédito: Reprodução/Facebook
SÃO PAULO - Uma funcionária de 54 anos morreu após ser atropelada por um caminhão-tanque em uma área interna do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (13).
Enisete Fátima Gabriel trabalhava na área de limpeza e era contratada há 21 anos pela empresa Swissport, que presta serviços aeroportuários. O motorista, que a atropelou, trabalha para outra empresa que atua no aeroporto.
O veículo carregava combustível até os aviões.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a funcionária foi levada ao hospital Saboya, no Jabaquara, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão, de 56 anos, prestou depoimento e foi liberado.
O caso é investigado como homicídio culposo pela 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Congonhas.
Procurada na manhã deste domingo (16), a Swissport não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.

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