Funcionária morre atropelada por caminhão no aeroporto de Congonhas

Enisete Fátima Gabriel morreu atropelada por caminhão no Aeroporto de Congonhas, em SP Crédito: Reprodução/Facebook

SÃO PAULO - Uma funcionária de 54 anos morreu após ser atropelada por um caminhão-tanque em uma área interna do aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (13).

Enisete Fátima Gabriel trabalhava na área de limpeza e era contratada há 21 anos pela empresa Swissport, que presta serviços aeroportuários. O motorista, que a atropelou, trabalha para outra empresa que atua no aeroporto.

O veículo carregava combustível até os aviões.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a funcionária foi levada ao hospital Saboya, no Jabaquara, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão, de 56 anos, prestou depoimento e foi liberado.

O caso é investigado como homicídio culposo pela 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Congonhas.