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Susto

Pneu de avião estoura ao pousar e pista do aeroporto de Congonhas é fechada em SP

Aeronave parou rente ao barranco que dá para Avenida Washington Luís; pousos e decolagens foram suspensos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2022 às 17:42

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 17:42

SÃO PAULO - A pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi fechada após o pneu de um avião de pequeno porte estourar e a aeronave parar rente a um barranco, na tarde deste domingo (9).
Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o incidente ocorreu às 13h32, no momento em que a aeronave pousava. Os pneus do trem de pouso traseiro estouraram, logo após o toque no solo.
Avião de pequeno porte sai da pista no aeroporto de Congonhas.
Avião de pequeno porte sai da pista no aeroporto de Congonhas. Crédito: Reprodução do Twitter @Aeroporto D
O avião derrapou e só conseguiu parar em uma área chamada de taxiway, pouco antes do barranco que fica entre a pista e a Avenida Washington Luís.
Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. De acordo com a Infraero, não houve feridos.
"Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível", informou o órgão.
Após a incidente, somente a pista auxiliar estava liberada para aviação executiva.
A Infraero não informou a quantidade de pousos e decolagens prejudicados devido ao fechamento da pista principal. Também não foi informado os aeroportos para onde os voos estão sendo desviados.
Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou não ter sido acionado para auxiliar no incidente.

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