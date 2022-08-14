Avião arremete ao tentar pousar no Aeroporto de Vitória

Um avião arremeteu ao tentar pousar no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, neste sábado (13). De acordo com a Azul Linhas Aéreas, a aeronave não conseguiu aterrissar por conta de condições climáticas adversas.
A Azul explicou que o voo saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A arremetida, conforme a companhia, é uma manobra normal e segura, adotada em casos como ventanias ou chuvas em excesso, que permite que os pilotos tentem pousar novamente em condições mais favoráveis.
Minutos depois, de acordo com a Azul, o avião conseguiu aterrissar normalmente no aeroporto de Vitória.