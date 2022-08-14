Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Avião arremete ao tentar pousar no Aeroporto de Vitória

O voo, que saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP, não conseguiu aterrissar por conta de condições climáticas adversas neste sábado (13)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 ago 2022 às 09:28

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 09:28

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Um avião arremeteu ao tentar pousar no aeroporto de Vitória neste sábado (13) Crédito: Fernando Madeira
Um avião arremeteu ao tentar pousar no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, neste sábado (13). De acordo com a Azul Linhas Aéreas, a aeronave não conseguiu aterrissar por conta de condições climáticas adversas. 
A Azul explicou que o voo saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A arremetida, conforme a companhia, é uma manobra normal e segura, adotada em casos como ventanias ou chuvas em excesso, que permite que os pilotos tentem pousar novamente em condições mais favoráveis.
Minutos depois, de acordo com a Azul, o avião conseguiu aterrissar normalmente no aeroporto de Vitória. 

Veja Também

Aeroporto de Vitória tem melhor fluxo do ano e chega perto do pré-pandemia

Mulher é presa no Aeroporto de Vitória por tráfico internacional de droga

Reforma das piscinas do Tancredão, em Vitória, começa na próxima semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto aeroporto de vitória Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória
Imagem de destaque
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados