Avião voando em círculos chama atenção na Grande Vitória

Aeronave fez "círculos" no céu da Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19). Crédito: Flight Radar 24 | Reprodução

Vitória, Vila Velha e Viana. Um avião voando em círculos e com o símbolo da Força Aérea Brasileira (FAB) chamou a atenção de quem passava pela Grande Vitória , na tarde desta segunda-feira (19). Em sites especializados no monitoramento de voos em tempo real, como o Flight Radar 24 , é possível ver que a aeronave "rabiscou" o céu em um trajeto nada convencional pelos municípios de Serra

Conforme apontou a página, a aeronave é um Legacy 500 – denominado na FAB como IU-50. O modelo normalmente é usado para voos de inspeção e, na prática, atesta se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação instalados dentro e fora dos aeroportos estão calibrados.

Aeronave que sobrevoou a Grande Vitória é um Legacy 500, também conhecido como UI-50 Crédito: Fábio Maciel | Força Aérea Brasileira (FAB)

Em nota, a Força Área Brasileira (FAB) esclareceu que se trata de um voo realizado pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), que é uma organização militar do Comando da Aeronáutica responsável pela inspeção e aferição de todos os auxílios à navegação aérea do Brasil

"A inspeção em voo de equipamentos e procedimentos operacionais garante a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), ao aferir regularmente todos os equipamentos de auxílio à navegação aérea, aproximação e pouso do Brasil", explicou.

VERIFICAÇÃO DE LUZES E SAÍDAS

A Zurich Airport, administradora do Aeroporto de Vitória , confirmou que o avião estava sendo utilizado para esse tipo de procedimento, considerado padrão. A decolagem ocorreu por volta das 15h, e o pouso aconteceu em torno das 17h30.