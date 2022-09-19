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De olho no céu

Avião voando em círculos chama atenção na Grande Vitória

Voo serviu para calibração de equipamentos do Aeroporto de Vitória nesta segunda-feira (19); aeronave é um Legacy 500, tripulado pela FAB
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 set 2022 às 18:12

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 18:12

Aeronave fez
Aeronave fez "círculos" no céu da Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19). Crédito: Flight Radar 24 | Reprodução
Um avião voando em círculos e com o símbolo da Força Aérea Brasileira (FAB) chamou a atenção de quem passava pela Grande Vitória, na tarde desta segunda-feira (19). Em sites especializados no monitoramento de voos em tempo real, como o Flight Radar 24, é possível ver que a aeronave "rabiscou" o céu em um trajeto nada convencional pelos municípios de SerraVitóriaVila Velha e Viana.
Conforme apontou a página, a aeronave é um Legacy 500 – denominado na FAB como IU-50. O modelo normalmente é usado para voos de inspeção e, na prática, atesta se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação instalados dentro e fora dos aeroportos estão calibrados.
Aeronave que sobrevoou a Grande Vitória é um Legacy 500, também conhecido como UI-50
Aeronave que sobrevoou a Grande Vitória é um Legacy 500, também conhecido como UI-50 Crédito: Fábio Maciel | Força Aérea Brasileira (FAB)
Em nota, a Força Área Brasileira (FAB) esclareceu que se trata de um voo realizado pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), que é uma organização militar do Comando da Aeronáutica responsável pela inspeção e aferição de todos os auxílios à navegação aérea do Brasil.
"A inspeção em voo de equipamentos e procedimentos operacionais garante a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), ao aferir regularmente todos os equipamentos de auxílio à navegação aérea, aproximação e pouso do Brasil", explicou.

VERIFICAÇÃO DE LUZES E SAÍDAS

A Zurich Airport, administradora do Aeroporto de Vitória, confirmou que o avião estava sendo utilizado para esse tipo de procedimento, considerado padrão. A decolagem ocorreu por volta das 15h, e o pouso aconteceu em torno das 17h30.
Segundo a FAB, no terminal capixaba, foram realizadas inspeções em voo nas saídas omnidirecionais (SID OMNI) e nas luzes de aproximação das pistas.

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