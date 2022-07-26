Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 5 mil

No ES, mãe será indenizada por viajar no chão de avião com filha bebê

Moradora de Guarapari viajou com a filha de oito meses no chão, da Itália ao Brasil, porque um assento do avião estava com defeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2022 às 18:55

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 18:55

Justiça de Guarapari determinou que uma companhia aérea italiana deve pagar R$ 5 mil de indenização para uma mãe que precisou viajar – da Itália para o Brasil – com a filha de oito meses no chão do avião, após perceber que um dos assentos estava quebrado.
O caso aconteceu em 2016, mas o resultado da ação só saiu neste mês e foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo nesta segunda-feira (25).
De acordo com a descrição do caso na sentença do juiz Gil Vellozo Taddei, a poltrona do avião estava com defeito, não se fixando na posição devida. Na ocasião, a comissária de bordo, ao ser informada sobre o problema, não teria prestado nenhum tipo de auxílio.
A passageira chegou a pedir um berço aéreo, mas não pôde utilizar o objeto, pois ele estava dando choques. Por causa disso, ela afirmou ter feito todo o trajeto no chão do avião, revezando os cuidados da bebê com o marido.
"Evidente que o consumidor que paga considerável valor por uma passagem aérea deve esperar, no mínimo, o conforto compatível com o montante despendido, além da pontualidade e eficiência decorrentes de tal espécie de contratação. E também mostra-se evidente que suportar um longo trajeto sem o mínimo conforto esperado e sem assistência da ré, tais fatos resultam em mais que mero aborrecimento, configurando-se a má prestação de serviços geradora de dano moral indenizável", salientou o juiz na sentença.
O magistrado entendeu se tratar de uma relação de consumo e que a companhia falhou na sua responsabilidade de prestação de serviços, o que desencadeou aborrecimento para a passageira. O juiz reconheceu também a violação de direitos do consumidor e a falta de bom senso da empresa aérea, por isso, determinou o valor para indenização.

Veja Também

Justiça manda prefeitura do ES indenizar paciente humilhada em consulta

Prefeitura do ES é condenada a indenizar feridos por fogos em réveillon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Guarapari itália Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados