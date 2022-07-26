No ES, mãe será indenizada por viajar no chão de avião com filha bebê

Justiça de Guarapari determinou que uma companhia aérea italiana deve pagar R$ 5 mil de indenização para uma mãe que precisou viajar – da Itália para o Brasil – com a filha de oito meses no chão do avião, após perceber que um dos assentos estava quebrado.

De acordo com a descrição do caso na sentença do juiz Gil Vellozo Taddei, a poltrona do avião estava com defeito, não se fixando na posição devida. Na ocasião, a comissária de bordo, ao ser informada sobre o problema, não teria prestado nenhum tipo de auxílio.

A passageira chegou a pedir um berço aéreo, mas não pôde utilizar o objeto, pois ele estava dando choques. Por causa disso, ela afirmou ter feito todo o trajeto no chão do avião, revezando os cuidados da bebê com o marido.

"Evidente que o consumidor que paga considerável valor por uma passagem aérea deve esperar, no mínimo, o conforto compatível com o montante despendido, além da pontualidade e eficiência decorrentes de tal espécie de contratação. E também mostra-se evidente que suportar um longo trajeto sem o mínimo conforto esperado e sem assistência da ré, tais fatos resultam em mais que mero aborrecimento, configurando-se a má prestação de serviços geradora de dano moral indenizável", salientou o juiz na sentença.