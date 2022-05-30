Parte de avião que vai virar suíte para casais chega ao ES

De acordo com o empresário Joarez Sofiste, um dos idealizadores do projeto, o caminhão que transportou a aeronave chegou por volta das 13h30 ao Estado, mas somente às 15h parou no destino: Limo Verde. A fuselagem do avião será descarregada do caminhão na terça-feira (31), e, em seguida, o veículo volta para Curitiba onde buscará as demais peças da aeronave. “A primeira parte foi a fuselagem. Agora faltam as asas”, explicou.

Estima-se que até o dia 15 de junho o caminhão retorne ao município de Divino de São Lourenço para que seja realizada a montagem final da aeronave. “De 5 a 6 dias já vai estar montada”, anunciou o empresário.

O caminhão com a fuselagem da aeronave já no ES Crédito: Joarez Sofiste

TURISMO

A aeronave executiva modelo Gulfstream G 159 tem 20 metros de comprimento e vai virar uma suíte para locação. A previsão é de que esteja tudo pronto para inauguração em 22 de outubro.

"É uma experiência diferente passar uma noite em uma aeronave com uma suíte elegante" Joarez Sofiste - Empresário

AMOR À REGIÃO

Junto a Joarez Sofiste, outro idealizador do empreendimento é o empresário Aloísio Muruce. Ele explicou que o principal motivo do projeto ser realizado em Divino de São Lourenço é o fato de ambos idealizadores amarem o lugar. Sofiste, é natural da região, e Muruce passou boa parte da juventude no município.

"Divino de São Lourenço é o menor município em população do Espírito Santo, mas vemos um potencial de desenvolvimento muito grande na questão turística" Aloísio Muruce - Empresário

Muruce acredita que nos próximos 10 a 15 anos a região se torne a nova Pedra Azul do Estado, já que tem o intuito de atrair muitos turistas. “Também esperamos motivar outros empresários a fazerem projetos parecidos”, contou.

Já Sofiste, que sempre gostou muito de aviação, inspirou-se nessa paixão para fazer algo curioso, confortável e agradável, como uma viagem de avião. “A região da Serra do Caparaó é muito bonita. Queremos trazer turistas, renda para o Estado e projetar essa área de turismo no Brasil e no mundo”, concluiu.

Imagens da aeronave em Curitiba, onde foi desmontada Crédito: Arquivo Pessoal

Para quem quiser se hospedar no avião-suíte, o valor da diária poderá chegar a R$ 2,5 mil. Contudo, a novidade também estará aberta para quem quiser somente visitar. “Vamos ter uma agenda para receber pessoas para visitar, entrar na aeronave e fazer fotos. É algo que atrai muita atenção então as pessoas poderão visitar com pré-agenda”, contou Sofiste.

COMO FICARÁ O AVIÃO-SUÍTE