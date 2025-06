Turismo

Veja vídeo: queda de balão deixa mortos em Santa Catarina

Um balão de turismo caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, matando oito pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que atende a ocorrência.>

De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. Inicialmente, a corporação informou que se tratava de um grupo de 22 pessoas.>

O balão teria caído em cima de um posto de saúde do município, de acordo com informações preliminares dos bombeiros.>

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão pegando fogo e despencando no chão.>

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou em uma rede social que "nossa estrutura de resgate já está no local" e que "estamos todos consternados com o acidente".>

Segundo a prefeitura, os voos duram em média de 40 a 50 minutos, de acordo com a condição do tempo na hora do voo. Na manhã deste sábado, o tempo era de céu claro, sem nuvens, em Praia Grande.>