Veja como Bolsonaro e os filhos pagaram imóveis com dinheiro vivo

SÃO PAULO - "Moeda corrente do País contada e achada certa." Com pequenas mudanças, essa expressão, que significa pagamento em dinheiro vivo, se repete em escrituras de compra e venda de imóveis pelos políticos da família Bolsonaro, obtidas em cartórios por O Estado de S.Paulo. A prática não é ilegal, mas é vista com desconfiança por órgãos de controle e investigação, como o Ministério Público.