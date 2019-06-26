Home
Vale destina R$1,8 bi até 2023 para obras e remoção de lama em MG

O rompimento da barragem, que provocou mais de 200 mortes e poluiu o Rio Paraopeba, completou cinco meses nesta terça-feira (25)