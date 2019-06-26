Home
>
Brasil
>
Vale conclui 49 acordos individuais de indenização em Brumadinho

Vale conclui 49 acordos individuais de indenização em Brumadinho

O rompimento da barragem na Mina do Feijão, que deixou mais de 200 mortos e poluiu o Rio Paraopeba, completou cinco meses nesta terça-feira (25)