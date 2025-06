Em São Paulo

'Um mês de angústia e sem resposta nenhuma', diz mulher de empresário encontrado morto

"Ele amava motos. O sonho da vida dele era ir para o Atacama [no Chile] de moto. E fomos, em janeiro deste ano", disse a esposa

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, estava ansioso para participar do evento de motos no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na tarde de 30 de maio. Amante dos esportes de velocidade, era a primeira vez que ele teria a oportunidade de pilotar motocicletas em uma das pistas mais famosas do mundo. Até mandou um áudio para a esposa relatando a empolgação. >

O corpo de Junior foi encontrado no dia 3 em um buraco em uma área de terra entre o autódromo e o kartódromo. Nada foi roubado. Carteira, dinheiro e cartões estavam com a vítima. O empresário foi encontrado sem calça e sem os calçados. Ele estava em pé, com um capacete colocado sobre a cabeça.>

O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Junior foi asfixiado, ou seja, houve um homicídio. Ele pode ter sido colocado no buraco ainda com vida. A câmera que ele usava no capacete sumiu. Manchas de sangue foram encontradas no carro do empresário, localizado pela família na manhã seguinte ao sumiço em um estacionamento no autódromo. Um exame atestou que o sangue era de Junior, mas também havia material genético de uma mulher, até agora desconhecida --o sangue pode ser de data anterior ao crime.>