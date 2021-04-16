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Eleições 2022

TSE deve comprar 176 mil urnas para eleições de 2022

Segundo o TSE, compra é necessária para substituir aparelhos usados desde 2009. Além disso, a troca será feita para garantir a segurança dos equipamentos

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 abr 2021 às 18:53
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou hoje (16) uma audiência pública para confirmar a intenção de comprar até 176 mil urnas eletrônicas para as eleições de 2022, quando os eleitores votarão para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Segundo o TSE, a compra é necessária para substituir urnas que são utilizadas desde 2009 e estão obsoletas. Além disso, a troca será feita para garantir a segurança dos equipamentos. A vida útil de uma urna é de dez anos.
Segundo o secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe Janino, as empresas interessadas na licitação deverão ter a responsabilidade de manter o nível de excelência de qualidade dos equipamentos. A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 1996.
“Qualidade e confiabilidade são valores essenciais nessa futura próxima parceria”, afirmou em nota.
Em julho do ano passado, o TSE homologou um outro contrato, no valor de R$ 799 milhões, com a empresa Positivo, para a compra de 180 mil urnas eletrônicas, ao preço de R$ 4,4 mil cada. Nesse caso, a licitação havia começado em 2019, mas atrasos provocados por contestações entre os concorrentes inviabilizaram a utilização dos equipamentos já nas eleições municipais de 2020.

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