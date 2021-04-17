Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida eleitoral

Estão abertas as bolsas de apostas para as eleições de 2022 no ES

O atual favoritismo do governador Renato Casagrande para a reeleição leva a sua geração para a pista. Para muitos, pode ser a última chance de virar governador, senador ou vice-governador

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2021 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Data: 29/01/2019 - ES - Vitória - Palácio Anchieta - Prédios Públicos de Vitória - Editoria: Política - Foto: Marcelo Prest - GZ
Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, sede do Executivo estadual Crédito: Marcelo Prest/Arquivo
Aqui no Estado, o tempo da política se antecipou ao calendário gregoriano. Estão abertas as bolsas de apostas. Desta vez, não está valendo a máxima da política de que quem se antecipa pode queimar a largada. Pelo contrário.
Temos duas peculiaridades de conjuntura para 2022. Primeiro, a antecipação precoce da disputa nacional pelo presidente Bolsonaro. Segundo, a peculiaridade regional de que a política capixaba está vivendo um “momentum” político de transição política.
No caso nacional, a candidatura de Bolsonaro, a entrada em cena do “fator Lula”, e a proliferação de pré-candidaturas ao centro do espectro político induzem movimentações políticas de formação de palanques regionais. Como o centro não mostrou ainda condições objetivas de união, a propensão à divisão congestiona a pista.

Veja Também

Ministros do STF apostam em Lula liberado para eleição em 2022

Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados para 2022, diz pesquisa XP/Ipespe

Bolsonaro teme racha no Centrão para 2022 com retorno de Lula

No caso regional, o atual favoritismo do governador Renato Casagrande para a reeleição leva a sua geração para a pista. Para muitos, pode ser a última chance de virar governador, senador ou vice-governador. A fila começou a andar. Além disso, há necessidade de fazer palanques nacionais e só há uma vaga para o Senado. Sem contar que a cobiça pelo tesouro dos fundos partidário e eleitoral requer a escalação dos “bons de voto” para deputado federal: quanto mais deputado federal, mais fundos.
Pois bem. É aí que a semana registrou um fato político relevante. A senadora Rose de Freitas (MDB) colocou o pé na porta para a vaga do Senado, que hoje é dela. Rose é corajosa e boa de voto. É uma vencedora na política capixaba. Está na pista desde 1982. Ganhou sete eleições e foi suplente em 1998 (depois assumiu em 2001). Uma vez, a sua atuação chamou a atenção do brasilianista Barry Ames. Então, tentei explicar a ele que ela era uma hábil especialista em trazer recursos para os municípios, embora nosso sistema não fosse distrital, e sim proporcional.
Além dela, o mercado político registra várias pré-candidaturas ao Senado. Algumas já tornadas públicas, outras não. Josias da Vitória e Luciano Rezende, pelo Cidadania; Amaro Neto e Sérgio Meneguelli, pelo Republicanos; Ricardo Ferraço, pelo DEM; Magno Malta, pelo PL; e Gilson Daniel, pelo Podemos. Por último, mas não menos importante, o mercado especula sobre uma eventual candidatura do ex-governador Paulo Hartung ao Senado.
Já para governador, além da provável candidatura do governador Casagrande (PSB), são nítidas as movimentações de Carlos Manato (PSL); Evair de Melo (PP); Guerino Zanon (MDB); Audifax Barcelos (Rede); e Aridelmo Teixeira (Novo). Sem contar que o inesperado pode dar notícias. É um quadro que prenuncia eleições de dois turnos.
E, aí, tem a vice-governadoria. Em 2022, deverá ser uma joia da coroa. Muitos mirando a vaga de vice na chapa do atual governador. São as expectativas de poder em formação.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

A agenda errática do Brasil e o manifesto dos presidenciáveis

Janelas para a retomada do crescimento do Espírito Santo

As placas tectônicas da política nacional estão mudando

Empreendedores capixabas têm novas expectativas em inovação

O Brasil na transição para a economia de baixo carbono

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Renato Casagrande Senado Federal governo federal Governo do ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados