Estão abertas as bolsas de apostas para as eleições de 2022 no ES

Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, sede do Executivo estadual Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

Aqui no Estado, o tempo da política se antecipou ao calendário gregoriano. Estão abertas as bolsas de apostas. Desta vez, não está valendo a máxima da política de que quem se antecipa pode queimar a largada. Pelo contrário.

Temos duas peculiaridades de conjuntura para 2022. Primeiro, a antecipação precoce da disputa nacional pelo presidente Bolsonaro . Segundo, a peculiaridade regional de que a política capixaba está vivendo um “momentum” político de transição política.

No caso nacional, a candidatura de Bolsonaro, a entrada em cena do “fator Lula”, e a proliferação de pré-candidaturas ao centro do espectro político induzem movimentações políticas de formação de palanques regionais. Como o centro não mostrou ainda condições objetivas de união, a propensão à divisão congestiona a pista.

No caso regional, o atual favoritismo do governador Renato Casagrande para a reeleição leva a sua geração para a pista. Para muitos, pode ser a última chance de virar governador, senador ou vice-governador. A fila começou a andar. Além disso, há necessidade de fazer palanques nacionais e só há uma vaga para o Senado. Sem contar que a cobiça pelo tesouro dos fundos partidário e eleitoral requer a escalação dos “bons de voto” para deputado federal: quanto mais deputado federal, mais fundos.

Pois bem. É aí que a semana registrou um fato político relevante. A senadora Rose de Freitas (MDB) colocou o pé na porta para a vaga do Senado, que hoje é dela. Rose é corajosa e boa de voto. É uma vencedora na política capixaba. Está na pista desde 1982. Ganhou sete eleições e foi suplente em 1998 (depois assumiu em 2001). Uma vez, a sua atuação chamou a atenção do brasilianista Barry Ames. Então, tentei explicar a ele que ela era uma hábil especialista em trazer recursos para os municípios, embora nosso sistema não fosse distrital, e sim proporcional.

E, aí, tem a vice-governadoria. Em 2022, deverá ser uma joia da coroa. Muitos mirando a vaga de vice na chapa do atual governador. São as expectativas de poder em formação.