Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ciência e tecnologia

Empreendedores capixabas têm novas expectativas em inovação

Andei conversando com lideranças da área e captei expectativas positivas. Todos vislumbram a possibilidade de uma nova institucionalidade e o embrião de um novo consenso em torno da direção do desenvolvimento

Publicado em 20 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mar 2021 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Inovação
Temos sinais positivos de mudanças de paradigmas em inovação nas gestões do governo do Espírito Santo e do governo local de Vitória Crédito: Divulgação
Temos sinais positivos de mudanças de paradigmas em inovação nas gestões do governo do Espírito Santo e do governo local de Vitória. Andei conversando esta semana com empreendedores, professores e lideranças das áreas de inovação, ciência e tecnologia e desenvolvimento no Estado. Captei expectativas positivas. Todos vislumbram a possibilidade de uma nova institucionalidade e o embrião de um novo consenso em torno da direção do desenvolvimento.
No governo estadual, o governador Renato Casagrande promoveu a fusão da secretarias de Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia. Sinaliza a busca de novo paradigma na gestão da área: inovação e desenvolvimento. Em Vitória, as lideranças enxergam sinais do prefeito Lorenzo Pazolini de repaginação das políticas e ações de inovação e desenvolvimento. Com novo papel institucional para a CDV (Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória). Outra vez: inovação e desenvolvimento.
Agora, passada a fase da primeira impressão das lideranças da área, a expectativa é a de que o novo paradigma venha a ganhar tração e institucionalidade, para gerar convergências e mudanças. Olhando em perspectiva, Roberto Simões avalia que as iniciativas de inovação no Estado tiveram pouca interação com o tecido econômico local e foram iniciativas isoladas, de pessoas isoladas ou instituições e/ou empresas isoladas.
“Não se criou uma institucionalidade que articule e catalise pontos de convergência”, diz ele. E ainda: “Agora, é preciso gerar tração, institucionalidade e transversalidade, para além da singela polissemia na visão do que significa inovar”.

Veja Também

Na Lata: Startup do ES planeja novos negócios e expansão para o exterior

Nova secretaria estadual deve ser um sinal para o novo desenvolvimento

Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

Também olhando em perspectiva, Alvaro Abreu lembra que Vitória foi a primeira cidade do Brasil e do mundo a ter um Fundo de Ciência & Tecnologia, em 1991, na gestão de Vitor Buaiz. Entretanto, ele diz que “faltou continuidade para levar adiante a ideia, o que é um contrassenso, pois a economia local não produz nada aqui e tem vantagens locacionais comparativas para ser um polo de ciência, tecnologia e inovação”.
Ao longo dos anos, o Fundo financiou projetos isolados e gerou a Incubadora TecVitória e um projeto embrião de Parque Tecnológico. Mas foram projetos intermitentes. “Perdemos o bonde para Santa Catarina e Recife, por falta de uma visão política de ciência e tecnologia”, afirma Alvaro. Para ele, ainda há tempo. A Incubadora TecVitória está viva e Vitória já entende a importância do empreendedorismo, com ambiente para empresas de base tecnológica.
Alvaro também vislumbra sinais de mudanças na nova gestão municipal e nas recentes iniciativas do governo Casagrande, que podem gerar tração e convergência: “A economia de Vitória ganharia outro patamar e capacidade de atração de recursos e investimentos”, diz.
A convergência e a institucionalidade precisam de quê? Ele vaticina: “De poder de pauta; poder de convocar pessoas; poder de conexão de interesses; e poder de demanda”.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

O Brasil na transição para a economia de baixo carbono

O Brasil pode encontrar caminhos para sair do pesadelo

As novas jabuticabas políticas regressivas do Congresso Nacional

As águas de março vão acelerar o calendário político nacional

Pactuação democrática para o desenvolvimento do Espírito Santo

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

espírito santo Tecnologia Vitória (ES) Ciência Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados