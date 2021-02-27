As novas jabuticabas políticas regressivas do Congresso Nacional

Sistema político no Brasil: o que já está ruim, pode piorar Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado

O Centrão quer fazer uma blitzkrieg para mexer no sistema político. O que já está ruim, pode piorar. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), elegeu como prioridade uma reforma eleitoral. Pressionados pelos partidos nanicos, os deputados falam no chamado “distritão” e ventilam a volta das coligações. No distritão, como se sabe, assumem os mais votados, independentemente do desempenho dos partidos. No Espírito Santo , que tem 10 deputados federais, seriam eleitos os 10 mais votados no Estado todo. Enfraquece os partidos e favorece as personalidades (Tiririca, por exemplo).

Estamos diante de um novo Frankenstein. O distritão elimina a proporcionalidade da representação política. Induz o cancelamento da mediação partidária e da renovação política. E estimula a ascensão de populistas. Junto com um retorno das coligações, ele não contém o avanço da fragmentação partidária – que é parte do problema da nossa crônica ingovernabilidade.

Ora, o fim das coligações e a cláusula de desempenho visam diminuir o número de partidos. Eram 30 partidos na Câmara , agora são 24. A tendência é passar para 15 e chegar a um patamar entre 5 e 10 em 2030, estimadamente. O que o país precisa agora, em termos de reforma política, é da adoção do sistema eleitoral distrital misto e da modernização da legislação dos partidos políticos, para conter o avanço dos caciques e permitir a renovação política.

O distrital misto melhora a proporcionalidade da representação do eleitorado, além de aproximar mais os eleitores dos eleitos. Fortalecendo os partidos e diminuindo a fragmentação partidária, ele contribui para reduzir o custo de campanhas eleitorais. As eleições brasileiras, ao longo dos anos, transformaram-se em indústrias de votos e máquinas de espetáculos midiáticos.

Tomara que a mídia, os movimentos cívicos e a maioria do Congresso atuem para travar e derrotar o avanço destas novas jabuticabas. Para aprovar o distritão é preciso de uma PEC (proposta de emenda à Constituição), que requer 3/5 dos votos do total de deputados em dois turnos – e depois 3/5 dos senadores também em dois turnos. Não é fácil. Em 2015, o distritão foi derrotado, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara. Aprová-lo, agora, seria um grande atraso. E acabaria com os partidos políticos. Ainda não conhecemos uma democracia sem partidos. Jabuticaba brasileira?

A adoção do distrital misto abriria caminho para o Brasil caminhar na direção do semipresidencialismo. Conjugadas, estas duas mudanças se somariam a cláusula de desempenho e ao fim das coligações. Todas elas permitiriam ao país ter um sistema político para superar o seu maior calcanhar de Aquiles: a crônica dificuldade para a formação de maiorias estáveis de governo, origem do vírus da ingovernabilidade e da instabilidade política.