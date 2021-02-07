Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cordel Político

O Cordel do Casamento de Bolsonaro com o Centrão

Casaram na eleição de Arthur Lira / Da Câmara, o novo presidente / Que põe por terra de vez a mentira / De que as práticas do Jair são “diferentes” / Pra ajudar a eleger o novo aliado / Atuou direta e declaradamente / Fez o que, antes de o mundo ser criado, / Já faziam, desde muito antigamente

Públicado em 

07 fev 2021 às 02:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Cordel do Casamento de Bolsonaro com o Centrão
O Cordel do Casamento de Bolsonaro com o Centrão Crédito: Amarildo

Já estava há quase 30 anos lá
Mas as práticas seriam todas “novas”
Não ia ter mais “toma lá, dá cá”
“Barganhar com o Congresso uma ova!”
Como sempre a realidade se impôs
Não durou nem dois anos tal lorota
Hoje ele e o Centrão são feijão com arroz
E a promessa ilusória foi pra cova

“Quem muda são vocês, nós ficamos
Ninguém governa nada aqui sem nós
No decorrer dos anos, nós mandamos
Podemos te deixar em maus lençóis
Prazer, aqui estou, Centrão me chamo
Com Temer, Dilma, Lula, FHC…
Eu sirvo ao poder, seja meu amo
Disponho meus serviços a você!”

O Jair começou com a bravata
De governar acima dos partidos
De que não ia aceitar negociatas
E praticou uma tese sem sentido:
Priorizar bancadas pelo tema
Boi, bala e Bíblia na primeira fase
Tardou a atentar para um problema:
Que ele, no Congresso, não tinha base!

Vieram pressões, crise, pandemia
Passou a água a lhe bater no queixo
Fez ele o que jurou que não faria:
Rendeu-se ao “toma lá, dá cá” sem pejo
Centrão lhe oferecera seus serviços
E ele então foi lhe bater à porta
Antes dele, todos tinham feito isso
Mas sua forma de agir não era “nova”?

Então o Centrão lhe estendeu o tapete
Mas no dicionário político, é só checar
Está lá muito claro o verbete:
“Centrão” é igual a “toma lá, dá cá”
Acesso a verbas, cargos, gabinetes...
Um preço muito alto a arcar
O Jair topou e começou o flerte
Ambos começaram a namoricar

A corte evoluiu pra caso sério
Com uma prova de amor e tanto:
O Jair recriou um ministério
E deu pro genro do seu Silvio Santos
O compromisso estava provado
E foi se ampliando com o tempo
O ano passado foi o do noivado
Agora consumou-se o casamento

Casaram na eleição de Arthur Lira
Da Câmara, o novo presidente
Que põe por terra de vez a mentira
De que as práticas do Jair são “diferentes”
Pra ajudar a eleger o novo aliado
Atuou direta e declaradamente
Fez o que, antes de o mundo ser criado,
Já faziam, desde muito antigamente

Acordos e liberação de verbas
Do governo, para muitos deputados
Para garantir uma vitória certa
De Arthur Lira, o seu candidato
E quem é Arthur Lira, minha gente,
Quem é Arthur Lira senão
Um dos maiores expoentes
Dessa grande e eterna noiva, o Centrão?

Líder do PP, um velho conhecido
Aquele do mensalão, do petrolão...
Réu em ação no STF, envolvido
Em suspeitas várias de corrupção
Foi denunciado pela Lava Jato
Por participação no Quadrilhão
do PP. Apoiou Dilma e Lula, é fato
E ora sela com Jair nova união

O Brasil, na pandemia-pandemônio,
Sem, no fim do túnel, enxergar um lume
Porém no contrato de tal matrimônio
Lê-se “prioridade: agenda de costumes”
Só nos resta desejar a esse casal
Que se une em núpcias e celebra bodas
Boa sorte e alegria conjugal
(E mais sorte ainda para a nação toda…)

CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA. 

Veja Também

O Cordel da Mamata com o Leite Condensado em Lata

Cordel Político: O Recado do Zé Gotinha para Jair Bolsonaro

Cordel Político: Covid disseminada. Vidas exterminadas. E Bolsonaro, nada

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados