O Cordel do Casamento de Bolsonaro com o Centrão

Já estava há quase 30 anos lá

Mas as práticas seriam todas “novas”

Não ia ter mais “toma lá, dá cá”

“Barganhar com o Congresso uma ova!”

Como sempre a realidade se impôs

Não durou nem dois anos tal lorota

Hoje ele e o Centrão são feijão com arroz

E a promessa ilusória foi pra cova



“Quem muda são vocês, nós ficamos

Ninguém governa nada aqui sem nós

No decorrer dos anos, nós mandamos

Podemos te deixar em maus lençóis

Prazer, aqui estou, Centrão me chamo

Com Temer, Dilma, Lula, FHC…

Eu sirvo ao poder, seja meu amo

Disponho meus serviços a você!”



O Jair começou com a bravata

De governar acima dos partidos

De que não ia aceitar negociatas

E praticou uma tese sem sentido:

Priorizar bancadas pelo tema

Boi, bala e Bíblia na primeira fase

Tardou a atentar para um problema:

Que ele, no Congresso, não tinha base!



Vieram pressões, crise, pandemia

Passou a água a lhe bater no queixo

Fez ele o que jurou que não faria:

Rendeu-se ao “toma lá, dá cá” sem pejo

Centrão lhe oferecera seus serviços

E ele então foi lhe bater à porta

Antes dele, todos tinham feito isso

Mas sua forma de agir não era “nova”?



Então o Centrão lhe estendeu o tapete

Mas no dicionário político, é só checar

Está lá muito claro o verbete:

“Centrão” é igual a “toma lá, dá cá”

Acesso a verbas, cargos, gabinetes...

Um preço muito alto a arcar

O Jair topou e começou o flerte

Ambos começaram a namoricar



A corte evoluiu pra caso sério

Com uma prova de amor e tanto:

O Jair recriou um ministério

E deu pro genro do seu Silvio Santos

O compromisso estava provado

E foi se ampliando com o tempo

O ano passado foi o do noivado

Agora consumou-se o casamento



Casaram na eleição de Arthur Lira

Da Câmara, o novo presidente

Que põe por terra de vez a mentira

De que as práticas do Jair são “diferentes”

Pra ajudar a eleger o novo aliado

Atuou direta e declaradamente

Fez o que, antes de o mundo ser criado,

Já faziam, desde muito antigamente



Acordos e liberação de verbas

Do governo, para muitos deputados

Para garantir uma vitória certa

De Arthur Lira, o seu candidato

E quem é Arthur Lira, minha gente,

Quem é Arthur Lira senão

Um dos maiores expoentes

Dessa grande e eterna noiva, o Centrão?



Líder do PP, um velho conhecido

Aquele do mensalão, do petrolão...

Réu em ação no STF, envolvido

Em suspeitas várias de corrupção

Foi denunciado pela Lava Jato

Por participação no Quadrilhão

do PP. Apoiou Dilma e Lula, é fato

E ora sela com Jair nova união



O Brasil, na pandemia-pandemônio,

Sem, no fim do túnel, enxergar um lume

Porém no contrato de tal matrimônio

Lê-se “prioridade: agenda de costumes”

Só nos resta desejar a esse casal

Que se une em núpcias e celebra bodas

Boa sorte e alegria conjugal

(E mais sorte ainda para a nação toda…)

