O Cordel da Mamata com o Leite Condensado em Lata

Ia "acabar a mamata"

Mas muitos estão mamando

E não é leite com nata

Que a tropa está tomando:

Leite condensado em lata

Em quantidades fartas

Para os praças e o comando



Só no ano passado

15 milhões em despesas

Só com leite condensado

Sobretudo pra Defesa!

E o presida estressado

Meio assim, descompensado,

Culpando de novo a imprensa



Essa lata, presidente,

Até eu quero tomá-la!

Mas não é só isso, gente:

Milhões em chiclete e bala!

Eles vão se amamentando

E o gasto, aumentando

Rombo fiscal virou vala…



O Jair alimenta o Centrão,

Enquanto ignora a Covid

Mas essa predileção

Pelo leite ele divide

É recheio do seu pão

Vai ver foi por isso, então

Que gastaram sem limite



Bem, segundo o general,

Da Defesa, na chefia

Tal leite tem potencial

De dar muita energia!

E a tropa é muito jovem

Por isso na certa alguns sorvem

Mais do que se esperaria



Pro Mourão é só fumaça

Semelhante informação

Já o Jair fez pirraça

Descendo o próprio padrão

Condensado em abundância

Assim como a ignorância

De sempre na reação



Pro governo é "mimimi"

Mas a oposição quer saber

Quer até abrir CPI

Do leite pra fazer pavê

No ano passado R$ 2 bi *

Gastou o governo, olha aí,

Só com coisas de comer



Enquanto a dívida cresce

O PIB foi pro atoleiro

O investidor desaparece

E é preciso cortar custeio

Condensando: eu só acho

Tem gente raspando o tacho

Com a colher do Brigadeiro



* Mais precisamente, R$ 1,8 bilhão. O número foi arredondado numa pequena licença poética.