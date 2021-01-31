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Cordel Político

O Cordel da Mamata com o Leite Condensado em Lata

Só no ano passado / 15 milhões em despesas / Só com leite condensado/  Sobretudo pra Defesa! / E o presida estressado / Meio assim, descompensado, / Culpando de novo a imprensa

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 jan 2021 às 02:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Cordel da Mamata com o Leite em Lata
O Cordel da Mamata com o Leite em Lata Crédito: Amarildo
O Cordel da Mamata com o Leite Condensado em Lata

Ia "acabar a mamata"
Mas muitos estão mamando
E não é leite com nata
Que a tropa está tomando:
Leite condensado em lata
Em quantidades fartas
Para os praças e o comando

Só no ano passado
15 milhões em despesas
Só com leite condensado
Sobretudo pra Defesa!
E o presida estressado
Meio assim, descompensado,
Culpando de novo a imprensa

Essa lata, presidente,
Até eu quero tomá-la!
Mas não é só isso, gente:
Milhões em chiclete e bala!
Eles vão se amamentando
E o gasto, aumentando
Rombo fiscal virou vala…

O Jair alimenta o Centrão,
Enquanto ignora a Covid
Mas essa predileção
Pelo leite ele divide
É recheio do seu pão
Vai ver foi por isso, então
Que gastaram sem limite

Bem, segundo o general,
Da Defesa, na chefia
Tal leite tem potencial
De dar muita energia!
E a tropa é muito jovem
Por isso na certa alguns sorvem
Mais do que se esperaria

Pro Mourão é só fumaça
Semelhante informação
Já o Jair fez pirraça
Descendo o próprio padrão
Condensado em abundância
Assim como a ignorância
De sempre na reação

Pro governo é "mimimi"
Mas a oposição quer saber
Quer até abrir CPI
Do leite pra fazer pavê
No ano passado R$ 2 bi *
Gastou o governo, olha aí,
Só com coisas de comer

Enquanto a dívida cresce
O PIB foi pro atoleiro
O investidor desaparece
E é preciso cortar custeio
Condensando: eu só acho
Tem gente raspando o tacho
Com a colher do Brigadeiro

* Mais precisamente, R$ 1,8 bilhão. O número foi arredondado numa pequena licença poética.

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Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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