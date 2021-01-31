O Cordel da Mamata com o Leite Condensado em Lata

Ia "acabar a mamata"
Mas muitos estão mamando
E não é leite com nata
Que a tropa está tomando:
Leite condensado em lata
Em quantidades fartas
Para os praças e o comando
Só no ano passado
15 milhões em despesas
Só com leite condensado
Sobretudo pra Defesa!
E o presida estressado
Meio assim, descompensado,
Culpando de novo a imprensa
Essa lata, presidente,
Até eu quero tomá-la!
Mas não é só isso, gente:
Milhões em chiclete e bala!
Eles vão se amamentando
E o gasto, aumentando
Rombo fiscal virou vala…
O Jair alimenta o Centrão,
Enquanto ignora a Covid
Mas essa predileção
Pelo leite ele divide
É recheio do seu pão
Vai ver foi por isso, então
Que gastaram sem limite
Bem, segundo o general,
Da Defesa, na chefia
Tal leite tem potencial
De dar muita energia!
E a tropa é muito jovem
Por isso na certa alguns sorvem
Mais do que se esperaria
Pro Mourão é só fumaça
Semelhante informação
Já o Jair fez pirraça
Descendo o próprio padrão
Condensado em abundância
Assim como a ignorância
De sempre na reação
Pro governo é "mimimi"
Mas a oposição quer saber
Quer até abrir CPI
Do leite pra fazer pavê
No ano passado R$ 2 bi *
Gastou o governo, olha aí,
Só com coisas de comer
Enquanto a dívida cresce
O PIB foi pro atoleiro
O investidor desaparece
E é preciso cortar custeio
Condensando: eu só acho
Tem gente raspando o tacho
Com a colher do Brigadeiro
* Mais precisamente, R$ 1,8 bilhão. O número foi arredondado numa pequena licença poética.