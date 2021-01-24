Cordel Político: O Recado do Zé Gotinha para Jair Bolsonaro

Caríssimo presidente,

Quem lhe fala é o Zé Gotinha

Criado em 86

Para vacinar a turminha

Você já me viu, certamente,

Se preencheu a carteirinha

Dos seus filhos 2 e 3,

Do Renan e da sua filhinha



Estou muito chateado

Com o seu comportamento

Deixando a ciência de lado

Em tão difícil momento

Vacinação salva vidas!

Eu sou só a referência

Pra chegar à minha vacina

Houve muita pesquisa e ciência



Eu sou a vacina antipólio

Não sou a da pandemia

Mas desde o início era óbvio

O rumo que o Brasil devia

ter tomado: a negação?

Não! Vou dar uma pista:

Ouvir a voz da Razão

Escutar os especialistas



O mundo inteiro corria

Em busca da vacinação

Mas aqui a pandemia

Era alvo de gozação:

Exagero da mídia, histeria

Fantasia, invenção

Ações reais não havia

Só profunda omissão



Plano nacional não tinha

Só “cloroquina” à exaustão

O vírus letal? “Gripezinha”

O senhor lavou as mãos

Quase nunca mascarado

Debochou da prevenção

Voltinha, protesto, até nado

Em prol da aglomeração



“E daí?”, disse você

Sobre os mortos às centenas

“Querem que eu faça o quê?”

Seria demais sentir pena?!?

E quando se suspendeu

O estudo do Butantan

Você até vibrou, meu Deus!

Mostrando grandeza anã



Você disse que “venceu”

Mas retomou-se o estudo

E, em vez de incentivá-lo,

Você preferiu os insultos:

“Vachina”, “vacina do Dória”

Falou que não era eficaz

Pôs política na história

Jurou não tomá-la jamais



Por picuinha e bobeira

Profusões de estupidez

Ofenderam a maior parceira

Com a tese do “vírus chinês”

Era tudo “um grande plano”

Da China, disse o 03

O chanceler passou pano

E o Itamaraty nada fez



E até o outro ministro,

Em vez de cuidar do MEC,

Resolveu mostrar racismo

Em tuitada de moleque

Imitando o Cebolinha

Escrevendo assim: “elado”

Também ofendeu a China

Que, claro, deve ter amado...



Agora, ora, ora, ora…

A nossa primeira vacina

É aquela: a “do Dória”

Aprovada pela Anvisa

E você diz, de repente

Que a “vacina é do Brasil”

É claro! Mas, presidente:

Todo mundo te ouviu!



Pior: a Terra é pequena

E veja como ela dá voltas

Depois de tantas ofensas

De quem dependemos agora?

Pra produzir mais vacina

Precisamos dos insumos

Enviados pela China

Mas após tantos insultos?!?



Presidente, eu, Zé Gotinha,

Só lhe peço o seguinte:

Respeite a tal “gripezinha”

E na ciência acredite

Deixe de veleidades

Mais trapalhadas evite

E lembre: um líder de verdade

Nestas horas não se omite

