Covid disseminada. Vidas exterminadas. E Bolsonaro, nada

O vírus está nos pulmões

Covid está disseminada

Porém em muitas nações

Pessoas já são vacinadas

Aqui segue a nossa sina

O povo espera a vacina

E Bolsonaro, nada...



"Alarmismo", "fantasia"

"Histeria exagerada"

"E daí?", ele diria

"Um país de maricadas"

Mais de mil morrem por dia

Vidas sendo exterminadas

E Bolsonaro, nada...



Agora o auxílio cessou

Economia parada

Meio mandato passou

Reformas estagnadas

"Virada" jamais começou

Nossa gente preocupada

E Bolsonaro, nada...



Nos States os trumpistas

Em invasão alucinada

Ação de supremacistas

Pelo mundo condenada

Racismo, terrorismo

Puro autoritarismo

E Bolsonaro, nada...



Só anda de marcha à ré

"Vacina não vou tomar!"

Depois, se virar jacaré

Comigo não vão reclamar"

Que diria Oswaldo Cruz?

Ciência salva, Jesus!

E Bolsonaro, nada...



O Brasil não perde a fé

E em dias melhores aposta

Mas ele vai contra a maré

E pra nós nada de costas

O mundo vai numa toada:

Toda a gente imunizada

E Bolsonaro, nada...



Mais preocupado com os filhos

E com quem dorme com quem

Não guia o país num trilho

Aliás, nem trilho tem

De atropelo em atropelo,

No que transformou Pazuello?

Mas nadar, ele nada bem

