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Cordel Político

Covid disseminada. Vidas exterminadas. E Bolsonaro, nada

O vírus está nos pulmões / Covid está disseminada / Porém em muitas nações / Pessoas já são vacinadas / Aqui segue a nossa sina / O povo espera a vacina / E Bolsonaro, nada...

Públicado em 

11 jan 2021 às 02:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

E Bolsonaro, nada
E Bolsonaro, nada... Crédito: Amarildo
Cordel Político: Ele nada

O vírus está nos pulmões
Covid está disseminada
Porém em muitas nações
Pessoas já são vacinadas
Aqui segue a nossa sina
O povo espera a vacina
E Bolsonaro, nada...

"Alarmismo", "fantasia"
"Histeria exagerada"
"E daí?", ele diria
"Um país de maricadas"
Mais de mil morrem por dia
Vidas sendo exterminadas
E Bolsonaro, nada...

Agora o auxílio cessou
Economia parada
Meio mandato passou
Reformas estagnadas
"Virada" jamais começou
Nossa gente preocupada
E Bolsonaro, nada...

Nos States os trumpistas
Em invasão alucinada
Ação de supremacistas
Pelo mundo condenada
Racismo, terrorismo
Puro autoritarismo
E Bolsonaro, nada...

Só anda de marcha à ré
"Vacina não vou tomar!"
Depois, se virar jacaré
Comigo não vão reclamar"
Que diria Oswaldo Cruz?
Ciência salva, Jesus!
E Bolsonaro, nada...

O Brasil não perde a fé
E em dias melhores aposta
Mas ele vai contra a maré
E pra nós nada de costas
O mundo vai numa toada:
Toda a gente imunizada
E Bolsonaro, nada...

Mais preocupado com os filhos
E com quem dorme com quem
Não guia o país num trilho
Aliás, nem trilho tem
De atropelo em atropelo,
No que transformou Pazuello?
Mas nadar, ele nada bem

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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