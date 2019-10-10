Home
>
Brasil
>
Trump: "Declaração em março deixa claro que apoio o Brasil na OCDE"

Trump: "Declaração em março deixa claro que apoio o Brasil na OCDE"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter que apoia o início do processo pelo Brasil para se tornar um membro integral da Organização OCDE

Nicholas Shores

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 22:22

 - Atualizado há 6 anos

O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta em sua conta no Twitter que a declaração conjunta divulgada em março com o presidente Jair Bolsonaro deixa "absolutamente claro" que ele apoia o início do processo pelo Brasil para se tornar um membro integral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

"Os EUA mantêm aquela declaração e mantêm seu apoio a Jair Bolsonaro", escreveu Trump. Ele também chama de "fake news" um artigo da Bloomberg a que remete em seu tuíte com o título "EUA rejeitam tentativa do Brasil na OCDE após endossá-la publicamente".

Leia mais

Trump trai curdos e permite ação turca contra a minoria na Síria

Novo delator aponta pressão de Trump à Ucrânia

Trump e Bolsonaro em clima de amor na charge do Amarildo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou em comunicado que, "ao contrário dos relatos na mídia", os Estados Unidos "apoiam integralmente" o início do processo pelo Brasil para se tornar um membro integral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Somos apoiadores entusiastas da entrada do Brasil nesta importante instituição e os Estados Unidos farão um grande esforço para apoiar a acessão do Brasil."

Além de fazer referência à declaração conjunta dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro em 19 de março, Pompeo aponta que Washington dá as boas vindas aos "esforços contínuos" do Brasil em relação a "reformas econômicas, melhores práticas e ambiente regulatório em linha com os padrões da OCDE".

"A carta vazada não representa precisamente a posição dos Estados Unidos a respeito da expansão da OCDE", conclui o chefe da política externa americana.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais