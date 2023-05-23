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Manifestações políticas

Tribunal afasta juiz da Lava Jato provisoriamente

Magistrado, que ainda não se manifestou, teria ligado para filho de ex-relator da operação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2023 às 10:26

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 10:26

SÃO PAULO, SP - O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) decidiu nesta segunda-feira (22) afastar provisoriamente de suas funções o juiz Eduardo Appio, responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato no Paraná.
O juiz federal Eduardo Appio, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, no último dia 7
O juiz federal Eduardo Appio, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, no último dia 7 Crédito: Divulgação JF-PR
A decisão partiu da Corte Especial Administrativa do tribunal em sessão durante a tarde. A corte fixou o prazo de 15 dias para que o juiz apresente sua defesa prévia no caso.
O Ministério Público Federal vinha pedindo que o juiz se declarasse impedido de julgar os processos da operação por manifestações políticas.
Em entrevista à GloboNews nesta segunda, o magistrado confirmou que usava o login LUL22 no sistema da Justiça até este ano. Ele disse que se tratava de um "protesto isolado e individual" contra uma prisão que considerava ilegal, a do hoje presidente Lula (PT).

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