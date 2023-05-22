Lula não descarta explorar petróleo na foz do Rio Amazonas

HIROSHIMA, JAPÃO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou não ver, ao menos por enquanto, efeito negativo sobre a Amazônia na exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. "É em alto-mar", disse o petista nesta segunda-feira (22), em Hiroshima, no Japão, onde participou como convidado da reunião do G7.

"Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil, porque é a 530 quilômetros de distância da Amazônia." Acrescentou, porém, que só vai decidir quando estiver de volta no Brasil. "Eu só posso saber quando chegar (ao país)."

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista coletiva após a participação na cúpula de líderes do G7, em Hiroshima, no Japão Crédito: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

"Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental", afirmou Rodrigo Agostinho, presidente do instituto.

Em resposta, a Petrobras afirmou que "todos os recursos mobilizados no Amapá e no Pará para a realização da Avaliação Pré-Operacional (simulado para testar os planos de resposta à emergência) foram feitos estritamente em atendimento a decisões e aprovações do Ibama".

A decisão do Ibama dividiu o governo.

Anunciada a recusa, o líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, decidiu deixar a Rede, partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ele é um dos defensores do empreendimento.

Também houve repercussão dentro do governo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que a empresa não desista, reiterando o pedido ao Ibama, "envidando todos os esforços necessários ao atendimento das condicionantes e comprovação da adequação do projeto para a prospecção segura e sustentável da área".