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No Japão

Falta de espaço na agenda impede reunião de Lula e Zelensky no G-7

Delegação brasileira chegou a negociar o encontro com os ucranianos, mas as tratativas não prosperaram por ‘incompatibilidade de horários’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2023 às 14:21

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 14:21

TÓQUIO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, não vão se reunir no G-7. Após pressão da comunidade internacional, a delegação brasileira chegou a negociar o encontro com a contraparte ucraniana, mas as tratativas não prosperaram. O motivo ainda é pouco claro.
Lula no G-7
Lula, ao centro, retorna ao Brasil na segunda-feira (22) Crédito: TAKASHI AOYAMA/AP
A informação oficial é a de que as agendas não se compatibilizaram. Lula ofereceu horários em aberto na sua programação deste domingo (21), mas a equipe de Zelensky não conseguiu encaixar nos horários vagos. O presidente ucraniano vai dar uma coletiva de imprensa em Hiroshima e, em seguida, já retorna a Kiev. Lula decola para o Brasil na segunda-feira (22) cedo, depois de uma coletiva de imprensa.
Até o horário do almoço, a probabilidade de um encontro entre Lula e Zelensky era considerada alta entre diplomatas que estão em Hiroshima, cidade-sede do G-7. Isso apesar da resistência de Lula em se reunir com Zelensky desde sábado (20), quando o pedido de encontro foi feito pela parte ucraniana.
No hotel em que Lula está instalado na cidade-sede do evento, e onde travou parte dos encontros deste domingo (21), jornalistas chegaram a ser convocados para acompanhar o início das reuniões bilaterais e se instalaram no mesmo andar do presidente. No espaço reservado à imprensa, havia duas bandeiras, uma do Brasil e outra da Ucrânia, uma sobre a outra.
A principal hipótese é a de que elas teriam sido postas sobre a mesa para desamassar, antes de serem hasteadas na sala de reuniões de Lula. Sem explicações, os jornalistas foram dispensados após acompanharem as conversas bilaterais com os líderes de Ilhas Comores e Vietnã.
Mais cedo, Lula participou, em Hiroshima, de um painel do G-7 em que estava Zelensky. Diferentes líderes internacionais cumprimentaram o ucraniano, mas o presidente brasileiro permaneceu sentado, como se vê na transmissão oficial da cúpula.
Lula resistia ao encontro desde o início. Zelensky veio ao G-7 para tentar ampliar sua aliança na guerra contra a Rússia. De acordo com relatos, o presidente brasileiro ficou desconfortável com a pressão da comunidade internacional pela reunião bilateral diante da postura brasileira de manter neutralidade no conflito.
Há a previsão de uma coletiva de imprensa do presidente às 8 horas (horário do Japão, 12 à frente de Brasília) nesta segunda-feira (22). Lula volta ao Brasil logo em seguida, em voo que vai sair às 9h.

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