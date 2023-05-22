Como lei que inspirou Deltan Dallagnol levou à sua cassação

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, em 16 de maio, cassar o registro de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) como deputado federal.
O relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que Dallagnol cometeu uma "fraude" contra a Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentava processos internos no MPF que poderiam levar à sua demissão — e, em consequência, à sua inelegibilidade.
Neste vídeo, nossa repórter Giulia Granchi explica o caso e conta também como uma lei que foi amplamente defendida por Dallagnol – a da Ficha Limpa – durante seu período como coordenador da operação Lava Jato acabou sendo usada para embasar sua cassação.
Assista e confira.