Mulher de Mauro Cid admite uso de certificado falso de vacinação

Mauro Cid optou por ficar em silêncio em oitiva na Polícia Federal Crédito: Reprodução

Gabriela é investigada no inquérito que apura se foram inseridas no sistema da pasta informações fraudulentas sobre a imunização de Bolsonaro, de Cid e de quatro familiares dele.

Na quinta-feira (18), Mauro Cid optou por ficar em silêncio em oitiva na PF. A ida à sede da corporação foi a primeira vez em que ele deixou a cadeia desde 3 de maio, quando foi detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal)

Além do ex-mandatário, a PF também apura a inclusão de informações fraudulentas no sistema do ministério em relação ao casal Cid e suas três filhas.

A defesa de Bolsonaro afirma nos bastidores que a opção pelo silêncio, da parte de Mauro Cid, se deu porque seus advogados não tiveram acesso à íntegra do conteúdo que foi extraído do celular do militar.

No dia em que Cid foi preso, a PF executou uma operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e prendeu outros assessores do ex-presidente.

A investigação aponta que foi inserido no sistema como se Bolsonaro tivesse tomado duas vacinas contra a Covid-19, a primeira delas em 13 de agosto e a segunda em 14 de outubro de 2022.

A inserção desse registro retroativo de vacinação na rede do Ministério da Saúde, porém, só ocorreu em 21 de dezembro, pouco antes de o então presidente viajar para os Estados Unidos. No dia seguinte, em 22 de dezembro, o certificado de vacinação de Bolsonaro foi emitido de dentro do Palácio do Planalto.

Dias depois, em 27 de dezembro, novamente houve uma emissão de certificado e, em seguida, o usuário em nome da chefe de vacinação de Duque de Caxias apagou o registro do sistema com a justificativa de "erro".

Em representação a Moraes, a PF aponta Mauro Cid como principal articulador do esquema.