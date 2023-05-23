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  • Documentário BBC - Profetas do bolsonarismo: como religião foi usada no '8 de janeiro'
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Documentário BBC - Profetas do bolsonarismo: como religião foi usada no '8 de janeiro'

Pastores mobilizaram multidões nas redes sociais com supostas profecias e revelações sobre intervenção militar, ataque aos Poderes e retorno de Bolsonaro à Presidência.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 mai 2023 às 09:39

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:39

Neste documentário, nosso repórter João Fellet explica como religião e política se mesclaram e como isso influenciou os atos de 8 de janeiro, quando os prédios dos três Poderes foram invadidos e depredados em Brasília. Confira.

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