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Comissão no Senado

TRF-1 revoga decisão e derruba veto para Renan assumir relatoria da CPI da Covid

Parlamentar está liberado para ser designado relator na primeira sessão da comissão, que ocorre na manhã desta terça-feira (27)

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:58
Renan Calheiros
Senador Renan Calheiros é cotado para ser relator da CPI Crédito: DIvulgação
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a decisão de primeira instância que impedia a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da CPI da Covid-19.
Assim, o parlamentar está liberado para ser designado relator na primeira sessão da comissão, que ocorre na manhã desta terça-feira (27).

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A decisão é do vice-presidente do TRF-1, Francisco de Assis Betti, que está no exercício da presidência da Corte.
A ordem judicial contra o emedebista havia sido proferida nesta segunda (26) pelo juiz Charles Morais em ação popular apresentada pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP).

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