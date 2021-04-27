TRF-1 revoga decisão e derruba veto para Renan assumir relatoria da CPI da Covid

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a decisão de primeira instância que impedia a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da CPI da Covid-19.
Assim, o parlamentar está liberado para ser designado relator na primeira sessão da comissão, que ocorre na manhã desta terça-feira (27).
A decisão é do vice-presidente do TRF-1, Francisco de Assis Betti, que está no exercício da presidência da Corte.
A ordem judicial contra o emedebista havia sido proferida nesta segunda (26) pelo juiz Charles Morais em ação popular apresentada pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP).