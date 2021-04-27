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Senado Federal

Pacheco diz que indicação de relator cabe ao presidente da CPI da Covid

Na véspera da instalação da CPI, a Justiça Federal do DF acolheu uma ação popular protocolada pela deputada Carla Zambelli e impediu a possibilidade de Renan assumir a relatoria da comissão

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2021 às 09:26
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, durante declaração após entrega da medida provisória que trata da privatização da Eletrobrás.
Rodrigo Pacheco é presidente do Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente do SenadoRodrigo Pacheco (DEM-MG), recorreu ao Twitter na noite desta segunda-feira (26) para criticar a decisão da Justiça Federal de barrar a possibilidade de o senador Renan Calheiros (MDB-AL) ser indicado relator da CPI da Covid.
"A escolha de relator cabe ao presidente da CPI. Trata-se de questão do Parlamento, que não admite interferência de um juiz", escreveu Pacheco em seu perfil na rede social. "A preservação da competência do Senado é essencial ao estado de direito. A Constituição impõe a observância da harmonia e independência entre os Poderes", acrescentou.

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Nesta segunda, véspera da instalação da CPI, a Justiça Federal do Distrito Federal acolheu uma ação popular protocolada pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e resolveu impedir a possibilidade de Renan assumir a relatoria da comissão. A decisão foi interpretada como uma vitória do Palácio do Planalto, que vê no senador alagoano um adversário político.
O Senado, contudo, deverá alegar questões regimentais e manter Renan como relator da CPI da Covid. A indicação de Renan partirá de Omar Aziz (PSD-AM), que deverá assumir a presidência da CPI.

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