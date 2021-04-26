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CPI da Covid

Bolsonaro liga para Renan Filho em busca de aproximação com Renan Calheiros

Planalto quer criar um canal com o senador, que deve ser o relator da CPI da Covid. Há o receio de que as investigações se concentrem nos erros cometidos pelo governo no combate à pandemia

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 12:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 12:03
Renan Calheiros, senador
Senador Renan Calheiros deve ser o relator da CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado
Numa tentativa de aproximação com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que será o relator da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ligou na terça-feira, dia 20, para o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), filho dele. O gesto mostra o movimento do Planalto para abrir algum tipo de canal com o relator da CPI, já que há o receio de que as investigações se concentrem nos erros cometidos pelo governo no combate à pandemia.
O telefonema foi revelado pelo site G1. O senador confirmou que houve a conversa do presidente com seu filho, mas disse que esse diálogo acontece frequentemente porque ambos precisam ter uma "relação administrativa" em função dos cargos que ocupam.
Renan garante que nunca se recusou a conversar com Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, semana passada, ele afirmou que a CPI não iria se transformar numa "Comissão Parlamentar de Inquisição". E tem repetido que a CPI não é inimiga de ninguém, "mas, sim, da pandemia".
CPI da Covid deve ser instalada nesta terça-feira (27), com a escolha do presidente e do relator da comissão. 

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