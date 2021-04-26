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Senado

Juiz do DF impede nomeação de Renan para relatoria da CPI da Covid

O juiz afirma que a decisão vale até que o senador e a AGU (Advocacia-Geral da União) se manifestem no processo

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:51
Senador Renan Calheiros
Senador Renan Calheiros Crédito: Waldemir Barreto/PR
A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu uma decisão liminar (provisória) para impedir que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) seja nomeado o relator da CPI da Covid nesta terça-feira (27).
A decisão é do juiz Charles Morai, da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, e foi proferida em uma ação popular movida pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma das principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso.
O juiz afirma que a decisão vale até que o senador e a AGU (Advocacia-Geral da União) se manifestem no processo. Enquanto isso, o magistrado determina que o nome de Calheiros seja impedido de ser escolhido para relator da comissão.
A instalação da CPI, com a definição de relator, presidente e outros postos está marcada para esta terça-feira (27).

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