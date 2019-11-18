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Cascavel

Três pessoas morrem em queda de avião no interior do Paraná

Na quinta (14), na Bahia, outro acidente resultou na morte do piloto de Stock Car Tuka Rocha e das irmãs Maysa e Marcela Mussi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:13

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:13

Avião caiu, em Cascavel, no domingo (17) Crédito: RPC/Reprodução
Um acidente aéreo no fim da tarde deste domingo (17) deixou três pessoas mortas em Cascavel, oeste do Paraná. A aeronave caiu em uma mata no distrito de Espigão Azul, próximo a pista de um aeroporto privado. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocados para fazer o resgate das vítimas.
Na aeronave estavam quatro pessoas da mesma família. Uma mulher sobreviveu e foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).  De acordo com o médico Rodrigo Nicácio, ela apresentava politraumatismo generalizado grave.

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Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas da aeronave, de prefixo PT-JQZ.
Na última quinta-feira (14), um avião bimotor caiu na pista de um resort de luxo em Maraú, no sul da Bahia. Morreram a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37, nora do decorador Jorge Elias, a irmã dela, Maysa Marques Mussi, 27, e o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha.
Além de Maysa e Marcela estavam a bordo do jatinho: Eduardo Elias (marido de Marcela), Eduardo (filho de 6 anos do casal), Marcelo Constantino (neto do empresário Nenê Constantino, fundador da Gol), Eduardo Mussi, Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra (piloto da aeronave).

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