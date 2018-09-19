TRE libera registro de 773 candidatos no Espírito Santo

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) terminou nesta segunda-feira (17) o julgamento de todos os pedidos de registros de candidaturas para os cargos em disputa, a nível estadual, nas eleições de 7 de outubro.
Ao todo, 773 registros foram autorizados; 13 candidatos renunciaram; 25 desistiram ou tiveram o recurso negado, 4 ainda estão pendentes de julgamento para a substituição de candidatos e outros 18 foram contestados, e ainda terão os recursos julgados.
Segundo o TRE-ES, ao todo, foram protocolados 833 requerimentos no Sistema de Candidaturas. Os julgamentos foram feitos pelo Pleno da Corte Eleitoral. O prazo estabelecido pela Lei Eleitoral para concluir os julgamentos era nesta segunda-feira (17).