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Corrida eleitoral

TRE libera registro de 773 candidatos no Espírito Santo

O prazo da legislação eleitoral para apreciar todos os pedidos de registros terminou nesta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 23:06

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 23:06

TRE analisou 833 pedidos de registro Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) terminou nesta segunda-feira (17) o julgamento de todos os pedidos de registros de candidaturas para os cargos em disputa, a nível estadual, nas eleições de 7 de outubro.
Ao todo, 773 registros foram autorizados; 13 candidatos renunciaram; 25 desistiram ou tiveram o recurso negado, 4 ainda estão pendentes de julgamento para a substituição de candidatos e outros 18 foram contestados, e ainda terão os recursos julgados.
> Leia mais: Justiça Eleitoral já rejeitou 98 candidaturas com base na Ficha Limpa
Segundo o TRE-ES, ao todo, foram protocolados 833 requerimentos no Sistema de Candidaturas. Os julgamentos foram feitos pelo Pleno da Corte Eleitoral. O prazo estabelecido pela Lei Eleitoral para concluir os julgamentos era nesta segunda-feira (17).

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