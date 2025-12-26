R$ 1 bilhão

Tire dúvidas sobre até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

Sem correção pela inflação, o prêmio previsto de R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:48

Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

SÃO PAULO, SP - A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.

O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 21h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia e o sorteio será a partir das 22h.

Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

Com o rendimento do primeiro mês, seria possível comprar 106 carros Renault Kwid 1.0 Zen, o popular mais barato do país, que custa R$ 62.858 na Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Tudo sobre a Mega da Virada 2025

Qual é o valor do prêmio da Mega da Virada de 2025?

Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para a Mega da Virada deste ano é de pagamento de R$ 1 bilhão. O montante é cerca de 57% superior ao pago em 2024, de R$ 635.486.165,38. O valor do prêmio pode aumentar até o fechamento dos jogos.

Até quando podem ser feitas as apostas?

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, até as 20h desta quarta (31).

A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Quando será o sorteio?

O sorteio será a partir das 22h do dia 31, com com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

Onde sairá o resultado?

Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Quanto custa para apostar?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A mais cara, com 20 números, sai por R$ 232.560.

Como jogar?

Casas lotéricas: Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

Pelo site: Acesse o site Loterias Online.

Acesse o site Loterias Online. Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha



Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo



O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay



Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra



Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"



Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"



Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada



Pelo aplicativo: Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS Após a introdução, faça login ou cadastre-se



Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"



Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha



Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela



Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"



Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"



O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay



Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra



Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não



Pelo Internet Banking: Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha Clique em loterias



Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)



Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)



Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"



Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"



Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento



Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.



Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.



Como fazer o bolão para a Mega da Virada?

Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país

É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica



Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente



Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas



Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos



O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta



Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota



As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.



Quem acertar quina e quadra também será premiado?

Assim como a Mega-Sena tradicional, quem acerta a quina e a quadra também é premiado. Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado 2.201 apostas acertaram cinco números e cada uma teve direito a R$ 65.895,79. Outras 190.779 apostas acertaram quatro números e cada uma levou R$ 1.086,04.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:

90% - primeira faixa - seis acertos (sena)



5% - segunda faixa - cinco acertos (quina)



5% - terceira faixa - quatro acertos (quadra)



E se ninguém acertar os seis números?

Como o prêmio do sorteio da Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, a fortuna vai para quem acertar cinco dezenas, e assim por diante.

Até quando pode sacar a premiação da Mega da Virada 2025?

O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.

Onde receber o prêmio?

O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa. Se a premiação for maior que R$ 10 mil, pode haver prazo mínimo de dois dias úteis para o dinheiro ser disponibilizado.

Como são as bolas com os números sorteados?

Segundo a Caixa, todas as bolas usadas utilizadas nos sorteios das loterias do banco estatal fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 g e 50 mm, respectivamente.

