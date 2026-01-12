Home
>
Brasil
>
Temperatura no Rio de Janeiro deve chegar a 41°C nesta segunda (12)

Temperatura no Rio de Janeiro deve chegar a 41°C nesta segunda (12)

A cidade permanece no nível três do protocolo de calor, terceiro estágio de uma escala que vai até o nível cinco, considerado o mais crítico

BRUNA FANTTI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:30

Floração das palmeiras Talipot no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro
Cidade do Rio de Janeiro deve enfrentar calorão nesta segunda-feira (12) Crédito: Eduardo Anizelli/ Folhapress

Os termômetros podem chegar aos 41°C nesta segunda (12) no Rio de Janeiro, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade. A cidade permanece no nível três do protocolo de calor, terceiro estágio de uma escala que vai até o nível cinco, considerado o mais crítico. O Calor 3 é acionado quando há registro de temperatura entre 36°C e 40°C com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Recomendado para você

Lula afirma a auxiliares que avalia a nomeação de Wellington César Lima e Silva; líder do governo no Senado é apontado como o principal articulador da indicação

Advogado da Petrobras deve ser anunciado ministro da Justiça nesta semana

A cidade permanece no nível três do protocolo de calor, terceiro estágio de uma escala que vai até o nível cinco, considerado o mais crítico

Temperatura no Rio de Janeiro deve chegar a 41°C nesta segunda (12)

Paulo Vítor Silva Heitor, de 40 anos, reagiu a um assalto na madrugada de domingo e morreu após dois disparos

Disque Denúncia oferece recompensa por suspeitos de matarem policial no RJ

Segundo a Alerta Rio, não há previsão de chuva nesta segunda e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% -o recomendado pela OMS (Organização Municial da Saúde) é em torno de 60%. A prefeitura orienta a população a adotar medidas preventivas, como evitar a exposição direta ao sol, especialmente no horário das 10h às 16h, usar protetor solar para prevenir queimaduras e proteger as crianças com o uso de chapéus.

A prefeitura também recomenda a população a aumentar da ingestão de líquidos, consumir alimentos leves, usar roupas frescas e evitar bebidas alcoólicas ou muito doces. Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa e dor de cabeça forte e persistente, a orientação é procurar uma unidade de saúde. A população ainda deve ficar atenta aos comunicados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Rio.

Para o restante da semana, a previsão indica pancadas de chuva todos os dias, mas o calor continua intenso, com temperaturas máximas entre 36°C e 39°C. Na terça (13), há possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 22°C e 39°C. Na quarta-feira (14), o calor perde um pouco de força, e a máxima prevista é de 36°C. Já na quinta-feira (15), os termômetros voltam a subir, podendo alcançar 37°C.

Leia mais

Imagem - Disque Denúncia oferece recompensa por suspeitos de matarem policial no RJ

Disque Denúncia oferece recompensa por suspeitos de matarem policial no RJ

Imagem - Ministério da Saúde barra produção de vacina contra dengue da Takeda

Ministério da Saúde barra produção de vacina contra dengue da Takeda

Imagem - Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'

Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais