Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Telegram apaga mensagem contra PL das Fake News após ordem de Moraes
Minutos depois

Telegram apaga mensagem contra PL das Fake News após ordem de Moraes

Ministro do STF ameaçou tirar o aplicativo do ar por um prazo de 72 horas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2023 às 15:19

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 15:19

SÃO PAULO, SP - Por volta das 14h30 desta quarta-feira (10), o Telegram apagou texto contra PL das Fake News do canal onde havia publicado a mensagem no dia anterior.
A medida ocorre após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que ameaçou tirar o Telegram do ar por um prazo de 72 horas caso o serviço de mensagens não removesse mensagens que teriam distorções sobre o projeto de lei, que está em tramitação na Câmara dos Deputados.
Relator do inquérito das fake news na corte, Moraes determinou em decisão desta quarta-feira (10) que a remoção do conteúdo deveria ocorrer no prazo de uma hora, a contar da intimação da defesa da empresa.
Telegram, aplicativo de mensagens
Telegram, aplicativo de mensagens Crédito: Shutterstock
Na terça (9), a empresa publicou a mensagem em um de seus canais e enviou a usuários do aplicativo uma notificação com uma mensagem contra o projeto de lei 2630, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. A empresa afirmou que "o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão".
Integrantes do governo Lula (PT), do Congresso Nacional e do Ministério Público reagiram à mensagem.
Segundo o texto do Telegram, o projeto daria ao governo "poderes de censura sem supervisão judicial prévia". A empresa estimula os usuários a entrarem em contato com deputados.
O texto do projeto de lei não dá ao governo ou outro órgão administrativo o poder de determinar que conteúdos específicos devam ser removidos das redes.
Apesar de não delegar esse tipo de poder, traz obrigações às plataformas relativas a isso, como combater a disseminação de posts que configurem crimes contra Estado democrático, contra criança e adolescente, racismo, entre outros.

Veja Também

Telegram 'imita' Google e diz que PL das Fake News 'matará a internet'

No texto enviado aos usuários, o Telegram afirma que "a democracia está sob ataque no Brasil" e diz que a Câmara deve votar o projeto em breve, criticando a alteração do texto, que teve novos artigos incluídos.
"Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil", diz a nota.
"Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera "inaceitáveis" (1) e suspenda qualquer serviço de internet — sem uma ordem judicial. (2)", afirma a empresa.
Ainda na terça, a Folha de S.Paulo questionou o Telegram qual o objetivo do envio da mensagem e para quais usuários ela foi enviada. Também perguntou quais artigos do projeto permitiam falar em "censura" e "fim da liberdade de expressão".
A empresa não respondeu a quem a mensagem foi enviada e disse que sua "equipe jurídica realizou uma análise minuciosa das alterações introduzidas ao PL" e enviou link de texto mais detalhado e que também pode ser acessado pela mensagem disparada.

LEIA MAIS 

Anatel faz lobby no Congresso para regular big techs contra fake news

PL das Fake News: um passo necessário rumo à proteção da sociedade

PL das Fake News prevê ampla regulação a cargo de órgão ainda indefinido

Entenda quais itens do PL das Fake News têm relação com moderação de conteúdo

PL das Fake News pode gerar mais igualdade em futuras corridas eleitorais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fake news STF Alexandre de Moraes Congresso Nacional Telegram Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados